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34 toneladas

Carga de fertilizantes avaliada em R$ 200 mil é recuperada no ES

Material veio da Noruega. Segundo delegado chefe da Polícia Civil, José Darcy Arruda, criminosos estão de olho nesse tipo de material em razão do seu alto custo

Publicado em 

02 ago 2022 às 12:51

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 12:51

Carga de 34 toneladas de fertilizantes apreendida no ES
Carga de 34 toneladas de fertilizantes apreendida no ES Crédito: Divulgação/PC
Uma carga de 34 toneladas de fertilizantes, que havia sido desviada, foi recuperada pela Polícia Civil na Serra. O material é avaliado em R$ 200 mil.
A recuperação da carga ocorreu na última quinta-feira (28) e foi conduzida pela equipe da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DCCTC).
O delegado chefe da Polícia Civil, José Darcy Arruda, informou nesta terça-feira (2) que a carga de tem como origem a Noruega. Segundo ele, criminosos estão de olho nesse tipo de material em razão do seu alto custo.
"Um dos maiores produtores de fertilizante do mundo é a Rússia, e como ela está em guerra com a Ucrânia, esse produto se tornou de difícil acesso. O Brasil tem recebido fertilizantes da Europa. Esse chegou aqui e alguém resolveu desviar essa carga. É uma apreensão importante porque o Brasil é celeiro do mundo no seu agronegócio. O produto ficou muito caro e, em razão do aumento desse valor, o crime já está olhando a possibilidade de ganhar dinheiro furtando ou roubando fertilizantes"
José Darcy Arruda - Delegado chefe da Polícia Civil
O delegado Brenno Andrade, titular da DCCTC, disse que a Polícia Civil chegou ao material após o recebimento de uma denúncia anônima.
"Na quinta-feira da semana passada a polícia recebeu uma denúncia que havia uma carga em um galpão na Serra. Ela chegou ao Porto de Capuaba e deveria ir para uma empresa e teve um desvio no meio do caminho, parou em uma empresa abandonada no bairro Civit", informou o delegado.
Ainda de acordo com ele, no galpão onde estavam os fertilizantes, foram encontrados homens em situação de vulnerabilidade, aparentemente sob efeito de entorpecentes, que embalavam e carregavam a carga de forma mais rápida.
"A gente apreendeu o material e deteve essas pessoas, todos homens 25 a 40 anos trabalhando incessantemente para colocar o material em um caminhão, porém a gente entendeu que elas foram contratadas mas não sabiam o que estava acontecendo e foram ouvidas e liberadas. De fato, o que interessa pra nós é identificar quem são os responsáveis por esse desvio. É a primeira vez que a gente recebe um desvio de uma carga de fertilizantes", disse o delegado.
Mais detalhes sobre o caso não foram fornecidos, porque de acordo com a Polícia Civil, podem atrapalhar o andamento das investigações.

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