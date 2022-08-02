Carga de fertilizantes avaliada em R$ 200 mil é recuperada no ES

Carga de 34 toneladas de fertilizantes apreendida no ES Crédito: Divulgação/PC

Uma carga de 34 toneladas de fertilizantes, que havia sido desviada, foi recuperada pela Polícia Civil na Serra . O material é avaliado em R$ 200 mil.

A recuperação da carga ocorreu na última quinta-feira (28) e foi conduzida pela equipe da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Transporte de Cargas (DCCTC).

O delegado chefe da Polícia Civil, José Darcy Arruda, informou nesta terça-feira (2) que a carga de tem como origem a Noruega. Segundo ele, criminosos estão de olho nesse tipo de material em razão do seu alto custo.

"Um dos maiores produtores de fertilizante do mundo é a Rússia, e como ela está em guerra com a Ucrânia, esse produto se tornou de difícil acesso. O Brasil tem recebido fertilizantes da Europa. Esse chegou aqui e alguém resolveu desviar essa carga. É uma apreensão importante porque o Brasil é celeiro do mundo no seu agronegócio. O produto ficou muito caro e, em razão do aumento desse valor, o crime já está olhando a possibilidade de ganhar dinheiro furtando ou roubando fertilizantes" José Darcy Arruda - Delegado chefe da Polícia Civil

O delegado Brenno Andrade, titular da DCCTC, disse que a Polícia Civil chegou ao material após o recebimento de uma denúncia anônima.

"Na quinta-feira da semana passada a polícia recebeu uma denúncia que havia uma carga em um galpão na Serra. Ela chegou ao Porto de Capuaba e deveria ir para uma empresa e teve um desvio no meio do caminho, parou em uma empresa abandonada no bairro Civit", informou o delegado.

Ainda de acordo com ele, no galpão onde estavam os fertilizantes, foram encontrados homens em situação de vulnerabilidade, aparentemente sob efeito de entorpecentes, que embalavam e carregavam a carga de forma mais rápida.

"A gente apreendeu o material e deteve essas pessoas, todos homens 25 a 40 anos trabalhando incessantemente para colocar o material em um caminhão, porém a gente entendeu que elas foram contratadas mas não sabiam o que estava acontecendo e foram ouvidas e liberadas. De fato, o que interessa pra nós é identificar quem são os responsáveis por esse desvio. É a primeira vez que a gente recebe um desvio de uma carga de fertilizantes", disse o delegado.