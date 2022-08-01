Polícia pede ajuda para achar acusado de tráfico e assassinatos no ES

Maikon dos Santos Merlo, de 31 anos, conhecido como "Maikinho Beira-Rio", é investigado pela tentativa de assassinato contra uma mulher, que ocorreu em 2011, em Linhares. Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Polícia Civil procura por Maikon dos Santos Merlo, de 31 anos, conhecido como Maikinho Beira-Rio, investigado por tentativa de assassinato contra uma mulher em 28 de fevereiro de 2011, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , e também por outros crimes, como tráfico de drogas e homicídios. Ele estava preso, mas conseguiu um alvará de liberdade e deixou a cadeia em 3 de fevereiro deste ano. No entanto, a Justiça expediu um novo mandado de prisão contra ele pelo crime de 2011 e o homem é considerado foragido, segundo informou a corporação nesta segunda-feira (1º).

“A motivação do crime está relacionada com dívidas referentes ao tráfico de drogas. Na época do crime, em 2011, ele era encarregado pela venda e cobrança de inadimplentes mediante execução, usando rádios comunicadores e arma de fogo”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, delegado Tiago Cavalcanti.

O homem morava no bairro Aviso, em Linhares. Após a prisão, ele fugiu do sistema carcerário no dia 26 de setembro de 2019 e foi recapturado no dia 14 de abril de 2020. Ele permaneceu preso desde então, até receber um alvará de liberdade no início deste ano.

Além da tentativa de homicídio contra a mulher em 2011, a Polícia Civil informou que, ao consultar os antecedentes criminais do foragido, constatou que Maikon é procurado pela prática de outros crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e homicídios.