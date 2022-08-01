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Suspeito de assassinato

Adolescente apontado como novo chefe do tráfico de Pinheiros é detido

Menor é suspeito de envolvimento na morte de jovem ocorrido no último dia 15. Ele seria o substituto na chefia do tráfico após a prisão de traficante de Pinheiros
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 ago 2022 às 16:40

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 16:40

Um adolescente de 17 anos foi detido suspeito de envolvimento na morte do jovem Geovani da Cruz Santo, assassinado a tiros no bairro Nova Jerusalém, em Pinheiros, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Civil, o menor é apontado como novo chefe do tráfico no município após a prisão do traficante Adriano de Souza Abreu, conhecido como “Porquinho”, em maio deste ano. A apreensão do jovem ocorreu na última sexta-feira (29), mas foi divulgada nesta segunda-feira (1º).
“As investigações foram realizadas logo após ocorrido o homicídio e o que foi apurado, até o presente momento, indica a efetiva participação do adolescente no crime, que teria sido motivado pelo tráfico de drogas. Ele é bastante conhecido no meio policial em razão do envolvimento no tráfico de drogas, inclusive nos bairros Jundiá e Nova Jerusalém”, informou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros, delegado Marcelo da Cruz Silva,
O crime ocorreu na noite de 15 de julho deste ano. Segundo a Polícia Militar, após ser baleado, Geovani chegou a ser socorrido para o hospital da cidade, mas já deu entrada sem vida.
O adolescente suspeito do crime foi apreendido em uma operação das polícias Civil e Militar. Na manhã de sexta-feira, policiais estiveram na casa do adolescente, mas ele não estava no local. Na residência foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, 55 munições intactas e diversos materiais para refino e acondicionamento de drogas.
Adolescente apontado como novo chefe do tráfico em Pinheiros é preso por homicídio
Adolescente apontado como novo chefe do tráfico em Pinheiros é preso por homicídio Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Durante a tarde, a equipe fez novas buscas e localizou o adolescente escondido em um estúdio de tatuagem no bairro Nova Jerusalém. Durante a abordagem, foram encontrados 18 pinos de cocaína no bolso da bermuda dele.
“Essa nova apreensão do adolescente demonstra a efetiva participação dele no tráfico do bairro, pois é a segunda vez que é apreendido em menos de um mês com drogas. Na apreensão anterior, ele portava uma arma de fogo”, ressaltou o delegado Marcelo da Cruz Silva.
A Polícia Civil informou que o adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pinheiros para os procedimentos de praxe e, posteriormente, foi levado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) de Linhares, onde está internado à disposição da Justiça.
Segundo a corporação, as investigações sobre o homicídio continuam no intuito de deter outros possíveis envolvidos no crime.

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