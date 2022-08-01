Motorista amarrado, carga roubada e troca de tiros em assalto em Linhares

Um homem de 44 anos, motorista de uma carreta, foi rendido, amarrado e teve a carga de 150 pneus levada em um assalto na madrugada deste domingo (31), no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ele dormia dentro do veículo, que estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis na BR 101, quando foi surpreendido. Seguranças do estabelecimento viram a ação e trocaram tiros com os suspeitos, que conseguiram fugir.
Segundo a Polícia Militar, a vítima acordou quando alguém bateu na porta do veículo pedindo uma ferramenta emprestada, mas, ao abrir para atender, foi rendido por dois criminosos. Ele foi amarrado e mantido preso dentro da cabine da carreta.
O motorista contou para o repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, que um caminhão foi estacionado ao lado na carreta e outros criminosos apareceram, roubando os pneus e carregando para o outro veículo.
Outro motorista que estava no posto de combustíveis foi até a carreta e perguntou o que os homens faziam no local. Os suspeitos responderam que só estavam conversando com a vítima. O homem desconfiou da movimentação e acionou os seguranças do estabelecimento. Houve uma troca de tiros entre os profissionais e os suspeitos, que fugiram levando a carga de pneus, dinheiro e o celular da vítima. Ninguém ficou ferido.
O motorista da carreta é do Ceará e seguia para o Rio Grande do Sul. Ele foi encontrado amarrado dentro do veículo quando os policiais militares chegaram ao local. A PM disse que realizou buscas, mas não conseguiu localizar os criminosos.
O delegado Fabrício Lucindo informou que o crime é investigado pela Delegacia Regional de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.