Motorista amarrado, carga roubada e troca de tiros em assalto em Linhares

Motorista de carreta é amarrado em assalto e carga é roubada em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 44 anos, motorista de uma carreta, foi rendido, amarrado e teve a carga de 150 pneus levada em um assalto na madrugada deste domingo (31), no distrito de Bebedouro, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Ele dormia dentro do veículo, que estava estacionado no pátio de um posto de combustíveis na BR 101, quando foi surpreendido. Seguranças do estabelecimento viram a ação e trocaram tiros com os suspeitos, que conseguiram fugir.

Segundo a Polícia Militar , a vítima acordou quando alguém bateu na porta do veículo pedindo uma ferramenta emprestada, mas, ao abrir para atender, foi rendido por dois criminosos. Ele foi amarrado e mantido preso dentro da cabine da carreta.

O motorista contou para o repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, que um caminhão foi estacionado ao lado na carreta e outros criminosos apareceram, roubando os pneus e carregando para o outro veículo.

Motorista de carreta foi amarrado em assalto e teve carga de pneus roubada em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Outro motorista que estava no posto de combustíveis foi até a carreta e perguntou o que os homens faziam no local. Os suspeitos responderam que só estavam conversando com a vítima. O homem desconfiou da movimentação e acionou os seguranças do estabelecimento. Houve uma troca de tiros entre os profissionais e os suspeitos, que fugiram levando a carga de pneus, dinheiro e o celular da vítima. Ninguém ficou ferido.

O motorista da carreta é do Ceará e seguia para o Rio Grande do Sul. Ele foi encontrado amarrado dentro do veículo quando os policiais militares chegaram ao local. A PM disse que realizou buscas, mas não conseguiu localizar os criminosos.