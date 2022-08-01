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Assalto em sítio

De violão à roçadeira: criminosos fazem a limpa e agridem caseiro em Colatina

Vítima teve as mãos amarradas e a cabeça coberta enquanto os assaltantes agiam na propriedade. Trabalhador ainda teve ferimentos nos braços
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 ago 2022 às 11:53

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 11:53

Fachada de sítio assaltado em Colatina
Criminosos invadiram esta propriedade no interior de Colatina, renderam o caseiro e levaram muitos bens do sítio Crédito: Wando Fagundes
Quatro homens armados invadiram um sítio no interior de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (30), e fizeram um caseiro, de 64 anos, refém. A vítima foi amarrada e teve a cabeça coberta com um saco de tecido, enquanto os criminosos levaram televisão, uma roçadeira, botijas de gás, um violão e dinheiro em espécie.
Depois que os ladrões foram embora, a vítima se arrastou no chão até conseguir retirar o saco da cabeça. Ele andou por cerca de 200 metros até outra propriedade para pedir socorro. Com as mãos amarradas, ele ainda conseguiu passar por baixo da porteira e os vizinhos chamaram a Polícia Militar.
Por conta da ação, o caseiro sofreu alguns ferimentos no braço. A Polícia fez buscas, mas ninguém foi preso até o momento.
Polícia Civil informa que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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