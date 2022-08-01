Mulher morre e namorado é ferido durante ataque a tiros em Vitória

Mulher morre e jovem é ferido após ataque a tiros em carro no bairro Cruzamento Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Pâmela Santos Deolindo, de 26 anos, morreu em um ataque a tiros ao carro em que ela estava com o namorado, de 22 anos, na madrugada desta segunda-feira (1º), durante uma invasão de traficantes no bairro Cruzamento, em Vitória

Polícia Militar afirmou que foi acionada para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo em Jucutuquara, também em Vitória. Durante a patrulha, localizou um veículo tombado com diversas marcas de perfurações causadas por arma de fogo.

Moradores do bairro Cruzamento relataram à reportagem da TV Gazeta que os tiros começaram por volta de meia-noite e terminaram às 2h da madrugada. Durante o ataque, o casal foi baleado.

Populares contaram ainda que o namorado de Pâmela levava ela do trabalho para a casa quando acabaram ficando no meio dos disparos de arma de fogo.

Mulher morre e jovem é ferido após ataque a tiros em carro no Romão Crédito: Reprodução

CARRO CAPOTOU

O carro em que estava o casal chegou a capotar após os tiros disparados contra o veículo. No interior foram encontradas duas vítimas atingidas, sendo Pâmela e o namorado. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).