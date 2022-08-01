Mulher morre e namorado é ferido durante ataque a tiros em Vitória

Uma mulher identificada como Pâmela Santos Deolindo, de 26 anos, morreu em um ataque a tiros ao carro em que ela estava com o namorado, de 22 anos, na madrugada desta segunda-feira (1º), durante uma invasão de traficantes no bairro Cruzamento, em Vitória.
A Polícia Militar afirmou que foi acionada para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo em Jucutuquara, também em Vitória. Durante a patrulha, localizou um veículo tombado com diversas marcas de perfurações causadas por arma de fogo.
Moradores do bairro Cruzamento relataram à reportagem da TV Gazeta que os tiros começaram por volta de meia-noite e terminaram às 2h da madrugada. Durante o ataque, o casal foi baleado.
Populares contaram ainda que o namorado de Pâmela levava ela do trabalho para a casa quando acabaram ficando no meio dos disparos de arma de fogo.
CARRO CAPOTOU
O carro em que estava o casal chegou a capotar após os tiros disparados contra o veículo. No interior foram encontradas duas vítimas atingidas, sendo Pâmela e o namorado. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).
Em nota, o Corpo de Bombeiros explicou que realizou o transporte de um dos feridos, enquanto a outra vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O namorado de Pâmela continua internado no HEUE em estado grave.