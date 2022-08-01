Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Mulher morre e namorado é ferido durante ataque a tiros em Vitória

O caso ocorreu durante uma invasão de traficantes ao bairro Cruzamento, na madrugada desta segunda-feira (1°); o carro do casal chegou a capotar após os tiros
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 ago 2022 às 12:24

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 12:24

Mulher morre e jovem é ferido após ataque a tiros em carro no Romão
Mulher morre e jovem é ferido após ataque a tiros em carro no bairro Cruzamento Crédito: Reprodução
Uma mulher identificada como Pâmela Santos Deolindo, de 26 anos, morreu em um ataque a tiros ao carro em que ela estava com o namorado, de 22 anos, na madrugada desta segunda-feira (1º), durante uma invasão de traficantes no bairro Cruzamento, em Vitória.
A Polícia Militar afirmou que foi acionada para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo em Jucutuquara, também em Vitória. Durante a patrulha, localizou um veículo tombado com diversas marcas de perfurações causadas por arma de fogo. 
Moradores do bairro Cruzamento relataram à reportagem da TV Gazeta que os tiros começaram por volta de meia-noite e terminaram às 2h da madrugada. Durante o ataque, o casal foi baleado. 
Populares contaram ainda que o namorado de Pâmela levava ela do trabalho para a casa quando acabaram ficando no meio dos disparos de arma de fogo. 
Mulher morre e jovem é ferido após ataque a tiros em carro no Romão
Mulher morre e jovem é ferido após ataque a tiros em carro no Romão Crédito: Reprodução

CARRO CAPOTOU 

O carro em que estava o casal chegou a capotar após os tiros disparados contra o veículo. No interior foram encontradas duas vítimas atingidas, sendo Pâmela e o namorado. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).
Em nota, o Corpo de Bombeiros explicou que realizou o transporte de um dos feridos, enquanto a outra vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O namorado de Pâmela continua internado no HEUE em estado grave. 

Veja Também

Após 5 dias de caos em Nova Almeida, circulação de ônibus segue irregular

Ataque mata duas pessoas e deixa outras duas feridas em Cariacica

Vídeo mostra homem com arma na rua antes de ser morto pela PM na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Violência Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estamos afundando cada vez mais': iranianos se preparam para ataques à infraestrutura civil do país enquanto prazo do ultimato de Trump se aproxima
Imagem BBC Brasil
Trump diz que pode 'eliminar o Irã em uma noite', com prazo de ultimato se aproximando e sem sinais de que Teerã vai ceder
Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados