Após 5 dias de caos em Nova Almeida, circulação de ônibus segue irregular

Vídeo mostra pontos de ônibus lotados na manhã desta quinta-feira (28), em Nova Almeida, na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Os moradores de Nova Almeida, na Serra, continuam enfrentando problemas com o transporte coletivo. Desde quarta-feira (27), quando foram registrados confrontos armados , toque de recolher e mortes no bairro, a circulação de ônibus está irregular.

Na sexta-feira (29), parte das linhas voltou com escolta da Polícia Militar . A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que as linhas 854 e 886 estavam fazendo o trajeto completo, enquanto os ônibus das linhas 806 e 873 estavam retornando da rotatória de Nova Almeida.

Nesta segunda-feira (1º), leitores de A Gazeta voltaram a relatar falta de ônibus. Procurada, a Ceturb-ES disse que as linhas 806 e 873, que atendem Nova Almeida, estão retornando na praça antes da ponte. “Assim que a situação se normalizar o itinerário original voltará a ser realizado”, informou o órgão.

Em nota enviada nesta segunda, a Polícia Militar informou que o policiamento segue reforçado em toda a região, com patrulhamento realizado por diversas viaturas e equipes especializadas, como a Força Tática, o Batalhão de Missões Especiais (BME) e o K9, além das guarnições ordinárias da 14ª Cia Independente.

CAOS EM NOVA ALMEIDA

Um homem identificado como Jeferson da Silva Oliveira, de 22 anos, morreu em uma ação policial no bairro nesta quarta-feira (27). Moradores relataram que, em retaliação à morte, criminosos instauraram um toque de recolher obrigando comerciantes a fecharem as lojas.

“Após o fato, um grupo de criminosos amedrontou moradores e comerciantes, tentando impor um toque de recolher. Parte desse grupo fez um movimento na entrada de Nova Almeida, colocou fogo em pneus, para tentar impedir o trânsito. Eles foram dispersos daquela localidade e se dirigiram ao posto da Polícia Militar no bairro, jogaram pedras e fogos de artifício", afirmou o subcomandante Diego D’avilla, subcomandante da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar.

"Três pessoas envolvidas foram detidas, dois deles são conhecidos da guarnição e um foi preso nesta semana duas vezes. Nós temos vários informes de que ele participa do tráfico de drogas e dessas ações para tentar se impor e causar terror".

A Polícia Militar reforçou o policiamento em Nova Almeida nesta sexta (29) Crédito: TV Gazeta

Com a chegada da polícia, indivíduos tentaram roubar um carro para fugir, mas não esperavam que o motorista era um policial de folga. Ele trocou tiros com os criminosos e acabou sendo atingido de raspão na mão. Um dos envolvidos também foi baleado na mão e socorrido. Outro grupo ainda conseguiu roubar o veículo de um morador. O carro foi encontrado durante a tarde, jogado no Rio Reis Magos, em Nova Almeida.

Em meio à confusão, um homem foi encontrado caído na praça do bairro, baleado. "Socorremos esse outro cidadão que acabou vindo a óbito no hospital. Esse segundo foi resultado de toda essa situação, mas ainda vai ser verificado em qual momento ele foi baleado e de onde partiu o disparo. O que se sabe, até então, é que ele tem passagem por tráfico", afirmou Diego D’avilla.