Ataque mata duas pessoas e deixa outras duas feridas em Cariacica

Duas pessoas morreram e mais duas ficaram feridas após serem alvos de tiros na madrugada deste domingo (31), em Cariacica. Os crimes aconteceram no bairro Nova Esperança. Uma das sobreviventes já recebeu alta hospitalar, mas o estado de saúde da outra não foi divulgado. Até o final desta tarde, nenhum suspeito havia sido detido.
De acordo com a Polícia Militar, as duas vítimas do gênero masculino foram encontradas já sem vida. Depois, outras duas, do sexo feminino, deram entrada no Pronto-Atendimento (PA) de Alto Laje. “Policiais estiveram no local e confirmaram se tratar do mesmo caso. Ninguém soube informar sobre autoria e motivação."
Conforme apuração da repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, o jardineiro Luan Pacífico, de 22 anos, e o sobrinho dele – Breno dos Santos Silva, de apenas 16 anos – morreram no local do crime. Já a tia do adolescente, de 26 anos, e uma amiga da família, de 20 anos, levaram três tiros cada. A primeira já está em casa.
Segundo o relato de testemunhas à reportagem, quatro suspeitos chegaram em um carro prata e atiraram em direção ao grupo. Familiares não quiseram gravar entrevista, mas disseram que não entendem o motivo do ataque, já que Luan era trabalhador e Breno, estudante, sem qualquer ligação com crimes.
Em nota, a Polícia Civil informou que os corpos foram encaminhados ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, e que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. “Até o momento, ninguém foi detido e detalhes não serão divulgados.”
A corporação também reforçou que “a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia (181)”. No site oficial ainda é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Todas as informações são investigadas.