Ataque mata duas pessoas e deixa outras duas feridas em Cariacica

Conforme apuração da repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, o jardineiro Luan Pacífico, de 22 anos, e o sobrinho dele – Breno dos Santos Silva, de apenas 16 anos – morreram no local do crime. Já a tia do adolescente, de 26 anos, e uma amiga da família, de 20 anos, levaram três tiros cada. A primeira já está em casa.