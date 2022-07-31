Homem é preso ao tentar furtar R$ 4 mil em roupas em shopping de Vila Velha

Um homem de 44 anos foi preso e levado para a delegacia depois de furtar roupas dentro de um shopping no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha , neste sábado (30). Entre camisas e bermudas, o suspeito tentou levar mais de R$ 4 mil em roupas de uma loja de departamentos, mas acabou sendo flagrado por um fiscal.

Ele foi levado pela Polícia Militar inicialmente para a Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o homem estava com um mandado de prisão em aberto pela Lei Maria da Penha.

O suspeito tem mais de 15 passagens por furto ou roubo. De todos os casos, ele foi condenado apenas suma vez. Recebeu uma pena de dois anos no regime semiaberto. Cumpriu a pena, mas voltou a praticar o crime, segundo a polícia.