Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Flagrado por fiscal

Homem é preso ao tentar furtar R$ 4 mil em roupas em shopping de Vila Velha

Ele foi levado pela Polícia Militar inicialmente para a Delegacia Regional de Vila Velha. O homem estava com um mandado de prisão em aberto pela Lei Maria da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2022 às 12:11

Publicado em 31 de Julho de 2022 às 12:11

Um homem de 44 anos foi preso e levado para a delegacia depois de furtar roupas dentro de um shopping no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, neste sábado (30). Entre camisas e bermudas, o suspeito tentou levar mais de R$ 4 mil em roupas de uma loja de departamentos, mas acabou sendo flagrado por um fiscal.
Ele foi levado pela Polícia Militar inicialmente para a Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o homem estava com um mandado de prisão em aberto pela Lei Maria da Penha.
O suspeito tem mais de 15 passagens por furto ou roubo. De todos os casos, ele foi condenado apenas suma vez. Recebeu uma pena de dois anos no regime semiaberto. Cumpriu a pena, mas voltou a praticar o crime, segundo a polícia.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o suspeito foi autuado e encaminhado para algum presídio. A corporação, no entanto, informou que não consegue detalhar o procedimento, pois a ocorrência não foi localizada no plantão vigente deste domingo (31).

Veja Também

Homem ameaça pedestres com arma e acaba baleado pela polícia na Serra

Jovem é baleado após furtar bananas em terreno de Cariacica

Fuga de carro, acidente e dois baleados em tiroteio em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime espírito santo Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados