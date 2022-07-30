Homem ameaça pedestres com arma e acaba baleado pela polícia na Serra

Um homem, que não teve a identidade divulgada, acabou baleado pela Polícia Militar após ameaçar, usando uma arma, pessoas que passavam por uma rua no bairro São Francisco, na Serra, no final da tarde deste sábado (30). Após ser encaminhado ao hospital, o suspeito teve a morte confirmada pela Polícia Civil neste domingo (31).
De acordo com a corporação, os militares foram acionados por volta das 17h para verificar a informação de que havia um homem em um ponto de ônibus, armado, ameaçando quem passava pelo local.
"Uma guarnição prosseguiu até o endereço, onde se deparou com população correndo do suspeito. Ao proceder com a abordagem, o indivíduo apontou a arma para os militares, que, diante do iminente risco, revidou com um disparo e alvejou o suspeito na perna", afirmou a PM, em nota.
Ele foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e a arma foi apreendida.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou, na manhã de domingo (31), que o corpo do suspeito atingido foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e liberado aos familiares.
A corporação ainda informou que o caso segue sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e detalhes da investigação não serão divulgados.
Atualização
31/07/2022 - 11:47
A Polícia Civil informou neste domingo (31) que o suspeito morreu. O texto foi atualizado.