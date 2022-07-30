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Correria em ponto de ônibus

Homem ameaça pedestres com arma e acaba baleado pela polícia na Serra

De acordo com a PM, o suspeito estava apontando arma para quem passava pela rua, no bairro São Francisco. Após ser encaminhado ao hospital, o homem morreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2022 às 19:48

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 19:48

De acordo com a polícia, o suspeito estava armado apontando para quem passava pela rua, no bairro São Francisco; após ameaçar os militares, ele foi atingido na perna
Depois de atingido, homem foi levado ao hospital e a arma dele foi apreendida Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem, que não teve a identidade divulgada, acabou baleado pela Polícia Militar após ameaçar, usando uma arma, pessoas que passavam por uma rua no bairro São Francisco, na Serra, no final da tarde deste sábado (30). Após ser encaminhado ao hospital, o suspeito teve a morte confirmada pela Polícia Civil neste domingo (31). 
De acordo com a corporação, os militares foram acionados por volta das 17h para verificar a informação de que havia um homem em um ponto de ônibus, armado, ameaçando quem passava pelo local.
"Uma guarnição prosseguiu até o endereço, onde se deparou com população correndo do suspeito. Ao proceder com a abordagem, o indivíduo apontou a arma para os militares, que, diante do iminente risco, revidou com um disparo e alvejou o suspeito na perna", afirmou a PM, em nota.
Ele foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e a arma foi apreendida.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou, na manhã de domingo (31), que o corpo do suspeito atingido foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e liberado aos familiares.
A corporação ainda informou que o caso segue sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e detalhes da investigação não serão divulgados.

Atualização

31/07/2022 - 11:47
A Polícia Civil informou neste domingo (31) que o suspeito morreu. O texto foi atualizado.

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