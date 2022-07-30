Homem ameaça pedestres com arma e acaba baleado pela polícia na Serra

Depois de atingido, homem foi levado ao hospital e a arma dele foi apreendida Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem, que não teve a identidade divulgada, acabou baleado pela Polícia Militar após ameaçar, usando uma arma, pessoas que passavam por uma rua no bairro São Francisco, na Serra , no final da tarde deste sábado (30). Após ser encaminhado ao hospital, o suspeito teve a morte confirmada pela Polícia Civil neste domingo (31).

De acordo com a corporação, os militares foram acionados por volta das 17h para verificar a informação de que havia um homem em um ponto de ônibus, armado, ameaçando quem passava pelo local.

"Uma guarnição prosseguiu até o endereço, onde se deparou com população correndo do suspeito. Ao proceder com a abordagem, o indivíduo apontou a arma para os militares, que, diante do iminente risco, revidou com um disparo e alvejou o suspeito na perna", afirmou a PM, em nota.

Ele foi levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e a arma foi apreendida.

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Civil informou, na manhã de domingo (31), que o corpo do suspeito atingido foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e liberado aos familiares.

A corporação ainda informou que o caso segue sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e detalhes da investigação não serão divulgados.