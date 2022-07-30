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Com submetralhadora

Vídeo: bandido rende funcionária e assalta supermercado em Colatina

Ao todo, foram roubados mais de R$ 1 mil; segundo a Polícia Militar, a arma utilizada no roubo é uma submetralhadora de fabricação caseira
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

30 jul 2022 às 14:07

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 14:07

Com uma submetralhadora de fabricação caseira em mãos, um homem assaltou um supermercado no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, na noite desta sexta-feira (29). Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o crime (vídeo acima). Segundo relato de testemunhas, o local já estava prestes a fechar as portas, quando o criminoso entrou e anunciou o assalto.
A funcionária que foi abordada pelo suspeito contou à Polícia Militar que ele chegou exibindo a arma de fogo e dizendo que queria todo o dinheiro do caixa. De imediato, ela entregou o montante para o assaltante, que saiu em disparada do estabelecimento. Ao todo, foram roubados mais de R$ 1 mil.
De acordo com a PM, a mulher conseguiu visualizá-lo indo em direção do Morro Café, que fica adjacente ao bairro Vicente Soella, e que ele estava a pé e sozinho. No boletim policial, consta também que o supermercado fica na rodovia Gether Lopes de Farias. 
Imagens do sistema de segurança do local mostram toda a ação do criminoso, além da arma que ele utilizava. Pelo vídeo, é possível ver que homem espera um cliente sair do supermercado para exibir a submetralhadora. 
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que não tinha mais detalhes sobre a ocorrência porque ela não foi localizada no plantão vigente.

CASO PARECIDO

Também nesta sexta-feira (29), mas por volta das 3h30 da madrugada, outro caso envolvendo submetralhadora de fabricação artesanal já havia sido registrado em Colatina. Desta vez, o criminoso rendeu um posto de gasolina, que fica no Centro, e roubou quase R$ 400 e um telefone celular. Após a ação, o suspeito fugiu.

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