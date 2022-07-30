Vídeo: bandido rende funcionária e assalta supermercado em Colatina

Com uma submetralhadora de fabricação caseira em mãos, um homem assaltou um supermercado no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina , na noite desta sexta-feira (29). Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o crime (vídeo acima). Segundo relato de testemunhas, o local já estava prestes a fechar as portas, quando o criminoso entrou e anunciou o assalto.

A funcionária que foi abordada pelo suspeito contou à Polícia Militar que ele chegou exibindo a arma de fogo e dizendo que queria todo o dinheiro do caixa. De imediato, ela entregou o montante para o assaltante, que saiu em disparada do estabelecimento. Ao todo, foram roubados mais de R$ 1 mil.

De acordo com a PM, a mulher conseguiu visualizá-lo indo em direção do Morro Café, que fica adjacente ao bairro Vicente Soella, e que ele estava a pé e sozinho. No boletim policial, consta também que o supermercado fica na rodovia Gether Lopes de Farias.

Imagens do sistema de segurança do local mostram toda a ação do criminoso, além da arma que ele utilizava. Pelo vídeo, é possível ver que homem espera um cliente sair do supermercado para exibir a submetralhadora.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que não tinha mais detalhes sobre a ocorrência porque ela não foi localizada no plantão vigente.

CASO PARECIDO