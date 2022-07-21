Invasão de condomínios: integração entre Estados é freio para esperteza de bandidos

Câmeras de videomonitoramento mostram membros da quadrilha invadindo condomínios de luxo no ES Crédito: Reprodução | Videomonitoramento

Os policiais mostraram uma lista de suspeitos já identificados nas investigações, e impressiona que a maioria dos envolvidos seja jovem, com idades entre 18 e 23 anos. Os casos apurados mostram que a quadrilha se especializou em roubos em condomínios de luxo e escolhe os alvos a partir de dados disponíveis na internet. Também dão preferência a moradores de nacionalidades que têm a cultura de guardar dinheiro e joias em casa. Tudo é muito bem pensado e planejado.

Como dito antes, operam estrategicamente para enganar a segurança dos prédios, fazendo-se passar por moradores ou usando informações de quem vive no local para conseguir acesso às áreas internas.

É um desafio de segurança pública justamente pelo grau de aperfeiçoamento da prática criminosa. São em sua maioria jovens que não temem nem mesmo serem expostos pelas câmeras, provavelmente por migrarem com frequência de um Estado para o outro, onde não encontram obstáculos para cometerem novos crimes.

A própria Tamara Romina, presa em Vitória, havia cometido o mesmo crime em Copacabana, no Rio, em maio passado . O que mostra o quanto é fundamental a integração entre as forças de segurança e judiciais dos diferentes entes federativos. Só com trabalho em conjunto, de compartilhamento de informações, é possível impedir que os bandidos se beneficiem da falta de comunicação entre as polícias de cada Estado.

No dia a dia, também é prudente estar mais atento. Porteiros e seguranças devem ser orientados a exigir identificação de qualquer pessoa que peça acesso ao condomínio, não se baseando em aparência ou aceitando informações desencontradas. É nos pequenos lapsos que aproveitadores encontram a chance de se dar bem.