Trio rouba mais de R$ 250 mil em dinheiro e joias de apartamento em Vitória

Mulher que invadiu apartamento foi detida e teve prisão preventiva decretada pela Justiça neste domingo (17) Crédito: Reprodução/ Câmera de vigilância

Uma família viveu momentos de terror em um apartamento na Mata da Praia, em Vitória , na tarde de sábado (16). Três criminosos invadiram a residência e agrediram duas mulheres e um homem. As vítimas chegaram a ser trancadas em um cômodo, enquanto os ladrões recolhiam pertences. Eles saíram de lá levando 20 mil dólares, 20 mil euros e 10 mil reais em espécie, além de R$ 30 mil em joias. A ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento.

Segundo um familiar das vítimas, uma das mulheres atacadas era uma idosa de 97 anos, que teve os dedos da mão quebrados após os bandidos arrancarem os anéis que ela usava no momento do crime, ocorrido em um prédio na Avenida Dante Michelini. Ela usava as joias há várias décadas, por isso elas não saíam com facilidade. Enquanto a agrediam a idosa, os criminosos também ameaçaram matá-la. Já o morador levou um golpe com uma chave de fenda.

A mulher de 97 anos estava no apartamento com a filha, de 59 anos, e o genro, que não teve a idade revelada pela polícia. Imagens das câmeras de segurança do edifício registraram a movimentação dos criminosos, uma mulher e dois homens. A mulher chega primeiro ao endereço e entra com facilidade, fingindo ser uma moradora que havia saído para praticar exercícios. Depois de circular pelo prédio, retorna à portaria e pede liberação da entrada para o comparsa, que se passa por um amigo da criminosa.

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Uma vez lá dentro, os dois arrombaram a porta do apartamento, utilizando um pé de cabra e uma chave de fenda, e renderam a idosa e a filha. Eles agrediram as vítimas e começaram a saquear o imóvel. Durante a ação, o genro da senhora, que estava dormindo, acordou com os barulhos e tentou brigar com os assaltantes, tendo sido perfurado com a chave de fenda.

Os dois criminosos fugiram do apartamento, enquanto os moradores gritavam “pega ladrão”. O porteiro, notando o que estava acontecendo, conseguiu alcançar a jovem de 18 anos, que é paraguaia. O outro bandido que invadiu o apartamento com ela conseguiu fugir pulando um muro. A bolsa com o dinheiro e as joias foi atirada por cima do muro e levada por uma terceira pessoa, que estava dando suporte aos criminosos. Os dois homens fugiram antes da chegada da polícia.

No Boletim Unificado, a suspeita de invadir o apartamento foi identificada como Tamara Romina Ramos Dimas, de 18 anos. De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ela passou por audiência de custódia neste domingo (17), em Viana, onde teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

Em nota, a Polícia Civil informou que "até momento não houve registro de ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Vitória". A Polícia Militar foi questionada por detalhes, mas ainda não se manifestou. Esta matéria será atualizado quando houver resposta.