Homem deixa vizinha gravemente ferida após pedradas em Aracruz

Uma mulher ficou gravemente ferida após sofrer golpes de um pedaço de paralelepípedo na cabeça, deferidos por um homem, de 20 anos, na madrugada desta quinta-feira (14) no bairro Fátima, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo . A vítima foi identificada como Claudineia Carvalho Monte Belo, de 35 anos. A Polícia Militar a encontrou caída no chão, agonizando. A pedra utilizada na agressão estava ao lado dela.

Claudineia ficou internada por 40 dias e recebeu alta médica na última segunda-feira, dia 22 de agosto. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (24) pelo pai dela, Claudeci Monte Belo. Ele disse que a filha segue realizando tratamento de fisioterapia e de fonoaudiologia, para recuperar os movimentos e a fala.

O suspeito, João Vitor Gomes dos Santos, era vizinho da vítima e morava no mesmo terreno. Segundo o delegado André Jaretta, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Aracruz, o homem havia saído de casa para beber sozinho e chegou de madrugada.

“As investigações revelaram que ele se deparou com o portão da casa fechado e, possivelmente embriagado, chutou o portão e começou a gritar. Vendo o estado dele agressivo, a vizinha tentou acalmá-lo, aconselhando para consertar o portão. Nesse momento, ele ficou ainda mais agressivo."

"Ele partiu para cima dela com socos e pontapés e a derrubou. Ela ficou indefesa, e o indivíduo passou a golpeá-la na cabeça. A vítima ficou bastante ferida" André Jaretta - Delegado titular da DHPP de Aracruz

De acordo com a Polícia Civil , Claudineia foi socorrida por uma ambulância do Samu em estado gravíssimo e levada para o Hospital São Camilo, em Aracruz. Em seguida, precisou ser transferida para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra , devido à gravidade dos ferimentos.

PM fez buscas na região e uma testemunha reconheceu o suspeito, que usava tornozeleira eletrônica e se aproximou do local. O homem apresentava sinais de luta corporal e, imediatamente, recebeu voz de prisão, sendo encaminhado até a Delegacia Regional de Aracruz.

No local, João Vitor prestou depoimento e negou que tenha cometido o crime, "apesar da própria companheira ter confirmado que o visualizou agredindo e tentando assassinar a vítima, e testemunhas presenciais terem o reconhecido". "Ele falou que a polícia estava passando no local e o prendeu, o que claramente não é verdade”, disse o delegado André Jaretta.

Polícia Civil informou, por nota, que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil, cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.

Segundo a corporação, João Vitor Gomes dos Santos cumpria pena em regime semiaberto por um homicídio cometido em 2020, no Estado de Alagoas