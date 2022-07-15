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Golpes na cabeça

Homem deixa vizinha gravemente ferida após pedradas em Aracruz

Vítima foi agredida após pedir para o suspeito ter calma na madrugada desta quinta-feira (14); ele cumpria pena em regime semiaberto por homicídio
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 jul 2022 às 18:28

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 18:28

Uma mulher ficou gravemente ferida após sofrer golpes de um pedaço de paralelepípedo na cabeça, deferidos por um homem, de 20 anos, na madrugada desta quinta-feira (14) no bairro Fátima, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Claudineia Carvalho Monte Belo, de 35 anos. A Polícia Militar a encontrou caída no chão, agonizando. A pedra utilizada na agressão estava ao lado dela. 
Claudineia ficou internada por 40 dias e recebeu alta médica na última segunda-feira, dia 22 de agosto. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (24) pelo pai dela, Claudeci Monte Belo. Ele disse que a filha segue realizando tratamento de fisioterapia e de fonoaudiologia, para recuperar os movimentos e a fala.
O suspeito, João Vitor Gomes dos Santos, era vizinho da vítima e morava no mesmo terreno. Segundo o delegado André Jaretta, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, o homem havia saído de casa para beber sozinho e chegou de madrugada.
“As investigações revelaram que ele se deparou com o portão da casa fechado e, possivelmente embriagado, chutou o portão e começou a gritar. Vendo o estado dele agressivo, a vizinha tentou acalmá-lo, aconselhando para consertar o portão. Nesse momento, ele ficou ainda mais agressivo."
"Ele partiu para cima dela com socos e pontapés e a derrubou. Ela ficou indefesa, e o indivíduo passou a golpeá-la na cabeça. A vítima ficou bastante ferida"
André Jaretta - Delegado titular da DHPP de Aracruz
De acordo com a Polícia Civil, Claudineia foi socorrida por uma ambulância do Samu em estado gravíssimo e levada para o Hospital São Camilo, em Aracruz. Em seguida, precisou ser transferida para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra, devido à gravidade dos ferimentos. 
A PM fez buscas na região e uma testemunha reconheceu o suspeito, que usava tornozeleira eletrônica e se aproximou do local. O homem apresentava sinais de luta corporal e, imediatamente, recebeu voz de prisão, sendo encaminhado até a Delegacia Regional de Aracruz.
No local, João Vitor prestou depoimento e negou que tenha cometido o crime, "apesar da própria companheira ter confirmado que o visualizou agredindo e tentando assassinar a vítima, e testemunhas presenciais terem o reconhecido". "Ele falou que a polícia estava passando no local e o prendeu, o que claramente não é verdade”, disse o delegado André Jaretta.
Polícia Civil informou, por nota, que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil, cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.
Segundo a corporação, João Vitor Gomes dos Santos cumpria pena em regime semiaberto por um homicídio cometido em 2020, no Estado de Alagoas.

Atualização

24/08/2022 - 12:00
O pai de Claudineia informou que ela recebeu alta do hospital no dia 22 de agosto, após ficar internada por cerca de 40 dias. O texto foi atualizado.

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