Caminhão cheio de areia desce morro de ré e atinge casas em Aracruz

Um caminhão carregado de areia perdeu o controle em um morro e desceu de ré, atingindo duas casas e um poste nesta quinta-feira (14), no bairro Morobá, em Aracruz , no Norte do Estado . Com o impacto da batida, parte do muro de uma das residências desabou, o poste foi arrancado e caiu no quintal da casa. O caminhão prestava serviços para a Prefeitura de Aracruz , no momento do acidente. O motorista precisou ser levado para ao pronto atendimento após reclamar de dores no corpo.

Um vídeo registrado pelos moradores de uma das casas mostra o estrago que ficou após o acidente. Nas imagens é possível ver o poste e os destroços do muro que caíram no quintal da casa. Na outra residência, o caminhão atingiu a lateral da parede e um portão. Nenhum morador ficou ferido.

Caminhão carregado de areia desce morro de ré e atinge casas e poste em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

A dona de casa Maria Aurilene da Silva Lima, de 36 anos, mora na residência que teve o muro atingido. No momento da batida, ela estava em casa com a mãe e o marido e contou o susto que a família teve.

“Eu estava com a minha mãe na cozinha. Ela tem 76 anos e começou a passar mal por causa do susto. Agora já está melhor. Foi um susto muito grande na hora, e depois nós vimos o estrago”, conta.

Polícia Militar informou que o acidente ocorreu devido a uma pane mecânica. O motorista perdeu o controle, e o veículo desceu de ré, desgovernado. Segundo a corporação, o responsável pela empresa dona do caminhão esteve no local e prestou assistência às vítimas.

Segundo os moradores, o local está sem fornecimento de energia devido à queda do poste. A reportagem entrou em contato com a EDP para saber quantos imóveis foram atingidos e quando o serviço será reestabelecido. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado.

O QUE DIZ A PREFEITURA