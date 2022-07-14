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Susto

Caminhão cheio de areia desce morro de ré e atinge casas em Aracruz

Acidente ocorreu nesta quinta-feira (14), no bairro Morobá, e chegou a arrancar um poste; motorista precisou ser levado a hospital, mas moradores não se feriram
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

14 jul 2022 às 17:04

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 17:04

Um caminhão carregado de areia perdeu o controle em um morro e desceu de ré, atingindo duas casas e um poste nesta quinta-feira (14), no bairro Morobá, em Aracruz, no Norte do Estado. Com o impacto da batida, parte do muro de uma das residências desabou, o poste foi arrancado e caiu no quintal da casa. O caminhão prestava serviços para a Prefeitura de Aracruz, no momento do acidente. O motorista precisou ser levado para  ao pronto atendimento após reclamar de dores no corpo.
Um vídeo registrado pelos moradores de uma das casas mostra o estrago que ficou após o acidente. Nas imagens é possível ver o poste e os destroços do muro que caíram no quintal da casa. Na outra residência, o caminhão atingiu a lateral da parede e um portão. Nenhum morador ficou ferido.
Caminhão carregado de areia desce morro de ré e atinge casas e poste em Aracruz
Caminhão carregado de areia desce morro de ré e atinge casas e poste em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta
A dona de casa Maria Aurilene da Silva Lima, de 36 anos, mora na residência que teve o muro atingido. No momento da batida, ela estava em casa com a mãe e o marido e contou o susto que a família teve.
“Eu estava com a minha mãe na cozinha. Ela tem 76 anos e começou a passar mal por causa do susto. Agora já está melhor. Foi um susto muito grande na hora, e depois nós vimos o estrago”, conta.
Polícia Militar informou que o acidente ocorreu devido a uma pane mecânica. O motorista perdeu o controle, e o veículo desceu de ré, desgovernado. Segundo a corporação, o responsável pela empresa dona do caminhão esteve no local e prestou assistência às vítimas.
Segundo os moradores, o local está sem fornecimento de energia devido à queda do poste. A reportagem entrou em contato com a EDP para saber quantos imóveis foram atingidos e quando o serviço será reestabelecido. Assim que houver um retorno, este texto será atualizado.

O QUE DIZ A PREFEITURA

"A Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria de Habitação e Defesa Civil (Sehab), informa que nesta quinta-feira (14), um caminhão caçamba locado pela Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (Setrans), que estava carregando areia, colidiu a traseira da carroceria no muro de uma residência no bairro Morobá, durante a realização de um serviço. Uma outra casa ao lado também foi atingida e teve a viga do portão danificado. Até o momento, a Defesa Civil, que esteve no local, não pôde identificar se a colisão abalou o pilar da casa que teve o muro quebrado. Não foi identificado risco iminente de comprometimento da edificação, diante das anomalias apresentadas, pois o caminhão ainda não foi retirado do local."

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