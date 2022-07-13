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BR 482

Carro capota em acidente e três pessoas ficam feridas em Cachoeiro

Segundo apuração no local do acidente, motorista perdeu o controle da direção e o veículo caiu em um barranco às margens da rodovia na tarde desta quarta-feira (13)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 jul 2022 às 13:29

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 13:29

Carro capotou em Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim
Carro capotou em Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Gustavo Ribeiro
Três pessoas ficaram feridas em um capotamento de carro no início da tarde desta quarta-feira (13), na BR 482, em Morro Grande, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações preliminares apuradas no local pelo repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo caiu em um barranco às margens da rodovia.
Carro capotou em Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim
Samu foi acionado após carro capotar em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Gustavo Ribeiro
Populares relatara para a reportagem que houve um princípio de incêndio no veículo, mas as chamas foram contidas por pessoas que passavam pelo local. Dois homens que estavam no carro tiveram ferimentos leves e uma mulher precisou de atendimento dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o resgate das vítimas. 

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