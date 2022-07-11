Motociclista morre após bater em árvore e ser atingido por carro no ES

Um motociclista de 28 anos morreu em um acidente na noite deste domingo (10), no bairro Santa Rosa, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima perdeu o controle da moto e colidiu contra uma árvore. Após a batida, um carro ainda se chocou contra a moto. O nome do homem que faleceu não foi divulgado.
Testemunhas informaram para os policiais militares que o motociclista seguia no sentido Fundão quando o acidente ocorreu. De acordo com a PM, o motorista do carro fugiu com o veículo e deixou para trás um reboque. Imagens mostram o equipamento e uma caixa de som que ficaram no local do acidente (vídeo acima).
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na manhã desta segunda-feira (11) para recolher o corpo do motociclista, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A reportagem questionou se a corporação já localizou e identificou o condutor do carro envolvido no acidente e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.