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Aracruz

Motociclista morre após bater em árvore e ser atingido por carro no ES

Acidente ocorreu na noite deste domingo (10), no bairro Santa Rosa. Motorista do carro fugiu do local, deixando pra trás um reboque e uma caixa de som
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 jul 2022 às 15:50

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 15:50

Um motociclista de 28 anos morreu em um acidente na noite deste domingo (10), no bairro Santa Rosa, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima perdeu o controle da moto e colidiu contra uma árvore. Após a batida, um carro ainda se chocou contra a moto. O nome do homem que faleceu não foi divulgado.
Testemunhas informaram para os policiais militares que o motociclista seguia no sentido Fundão quando o acidente ocorreu. De acordo com a PM, o motorista do carro fugiu com o veículo e deixou para trás um reboque. Imagens mostram o equipamento e uma caixa de som que ficaram no local do acidente (vídeo acima).
Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na manhã desta segunda-feira (11) para recolher o corpo do motociclista, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A reportagem questionou se a corporação já localizou e identificou o condutor do carro envolvido no acidente e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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