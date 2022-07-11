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Em Laranjeiras

Motociclista morre depois de bater contra parede de loja na Serra

Segundo a Polícia Militar, jovem de 22 anos seguia pela Avenida Norte Sul quando perdeu o controle da moto, bateu no meio-fio e, depois, na parede da loja, na manhã dessa segunda (11)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 jul 2022 às 12:04

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 12:04

Jovem de 22 anos morreu depois de perder o controle da motocicleta e bater em parede de loja
Jovem de 22 anos morreu depois de perder o controle da motocicleta e bater em parede de loja Crédito: Leitor de A Gazeta
Um motociclista de 21 anos morreu depois de perder o controle do veículo, bater contra o meio-fio da Avenida Norte Sul, em Laranjeiras, na Serra e, em seguida, colidir contra a parede de uma loja. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (11) e, segundo a Polícia Militar, o Samu chegou a ser acionado, mas o rapaz, que não teve o nome divulgado, morreu no local.
A PM disse que foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito em Laranjeiras. Quando uma equipe chegou ao local, o Samu já estava lá e confirmou a morte do jovem.
A polícia informou que o jovem seguia pela Avenida Norte Sul quando, próximo ao cruzamento com a Avenida Central, perdeu o controle e bateu na parede da loja. 
Polícia Civil afirmou que foi acionada na manhã desta segunda-feira para recolher o corpo do jovem, que foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.

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