Motociclista morre depois de bater contra parede de loja na Serra

Um motociclista de 21 anos morreu depois de perder o controle do veículo, bater contra o meio-fio da Avenida Norte Sul, em Laranjeiras, na Serra e, em seguida, colidir contra a parede de uma loja. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (11) e, segundo a Polícia Militar, o Samu chegou a ser acionado, mas o rapaz, que não teve o nome divulgado, morreu no local.
A PM disse que foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito em Laranjeiras. Quando uma equipe chegou ao local, o Samu já estava lá e confirmou a morte do jovem.
A polícia informou que o jovem seguia pela Avenida Norte Sul quando, próximo ao cruzamento com a Avenida Central, perdeu o controle e bateu na parede da loja.
A Polícia Civil afirmou que foi acionada na manhã desta segunda-feira para recolher o corpo do jovem, que foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.