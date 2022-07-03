Acidente em Aracruz: motorista alcoolizado capota com carro após batida

Carro bateu em outro veículo e capotou em Aracruz Crédito: Reprodução | Instagram @barradosahyaracruz

Um carro capotou após bater na traseira de outro automóvel na Avenida Florestal, bairro Segato, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (3). Segundo a Polícia Militar , o condutor do veículo, de 27 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica — 0,44 mg/l — e foi levado para a delegacia.

As causas da batida não foram informadas. Segundo boletim de ocorrência da PM, o Volkswagen Fox atingiu um Chevrolet Corsa na traseira, e capotou em seguida. O carro atingido sofreu danos na lataria com o impacto da batida. O motorista do veículo atingido — um jovem de 21 anos — também realizou teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.

O motorista do Volkswagen Fox foi conduzido e apresentado na delegacia. Segundo registro da PM, além de ser reprovado no teste do bafômetro, ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e o documento foi recolhido pelos militares.