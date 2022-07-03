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Autuado em flagrante

Acidente em Aracruz: motorista alcoolizado capota com carro após batida

Homem dirigia um Volkswagen Foz e, segundo a PM, atingiu a traseira de um Chevrolet Corsa. Ele foi autuado por embriaguez ao volante e liberado após pagar fiança
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 jul 2022 às 18:57

Publicado em 03 de Julho de 2022 às 18:57

Carro bateu em veículo e capota em Aracruz
Carro bateu em outro veículo e capotou em Aracruz Crédito: Reprodução | Instagram @barradosahyaracruz
Um carro capotou após bater na traseira de outro automóvel na Avenida Florestal, bairro Segato, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (3). Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo, de 27 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica — 0,44 mg/l — e foi levado para a delegacia.
As causas da batida não foram informadas. Segundo boletim de ocorrência da PM, o Volkswagen Fox atingiu um Chevrolet Corsa na traseira, e capotou em seguida. O carro atingido sofreu danos na lataria com o impacto da batida. O motorista do veículo atingido — um jovem de 21 anos — também realizou teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. 
O motorista do Volkswagen Fox foi conduzido e apresentado na delegacia. Segundo registro da PM, além de ser reprovado no teste do bafômetro, ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e o documento foi recolhido pelos militares.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informa que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e liberado para responder em liberdade após pagar fiança arbitrada pelo delegado plantonista.

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