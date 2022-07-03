Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Colisão frontal

Carreta pega fogo após batida na BR-101, em Conceição da Barra

Uma pessoa foi encaminhada com lesões graves ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

03 jul 2022 às 14:14

Publicado em 03 de Julho de 2022 às 14:14

Acidente em Conceição da Barra
Acidente em Conceição da Barra deixou um motociclista ferido Crédito: Reprodução/ Internauta
Uma carreta carregada com eucalipto pegou fogo na tarde desse sábado (02) em um trecho da BR 101 que fica no município de Conceição da Barra, na região Norte do Estado. O motivo teria sido uma colisão frontal entre o veículo e uma motocicleta, provocada por uma passagem indevida. 
Populares afirmaram que as chamas começaram pela motocicleta, que foi parar embaixo do caminhão após o impacto. O fogo se espalhou e acabou atingindo parte da carga. O motociclista foi encaminhado com lesões graves ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.
Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o fato aconteceu por volta das 15h. O trânsito ficou com desvio no local e a pista foi totalmente liberada às 23h.
O Corpo de Bombeiros Militar afirmou que foi acionado e que atuou no combate as chamas junto à Eco101. Duas equipes foram deslocadas para o local. "Ao finalizar, ainda havia muita fumaça e possibilidade de reignição, de modo que a segunda equipe permaneceu realizando o rescaldo e monitorando a situação até a chegada de um novo caminhão pipa da Eco101", informou a instituição, por nota.

Veja Também

Fé e protestos marcam a procissão marítima a São Pedro, em Vitória

Mulher é atropelada pelo próprio carro e morre em Ibatiba

Acidente na BR 101 deixa quatro feridos em Conceição da Barra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 Conceição da Barra estradas São Mateus Eco101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados