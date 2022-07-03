Carreta pega fogo após batida na BR-101, em Conceição da Barra

Acidente em Conceição da Barra deixou um motociclista ferido Crédito: Reprodução/ Internauta

Uma carreta carregada com eucalipto pegou fogo na tarde desse sábado (02) em um trecho da BR 101 que fica no município de Conceição da Barra , na região Norte do Estado. O motivo teria sido uma colisão frontal entre o veículo e uma motocicleta, provocada por uma passagem indevida.

Populares afirmaram que as chamas começaram pela motocicleta, que foi parar embaixo do caminhão após o impacto. O fogo se espalhou e acabou atingindo parte da carga. O motociclista foi encaminhado com lesões graves ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.

Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o fato aconteceu por volta das 15h. O trânsito ficou com desvio no local e a pista foi totalmente liberada às 23h.