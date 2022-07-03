Carreta pega fogo após batida na BR-101, em Conceição da Barra

Uma carreta carregada com eucalipto pegou fogo na tarde desse sábado (02) em um trecho da BR 101 que fica no município de Conceição da Barra, na região Norte do Estado. O motivo teria sido uma colisão frontal entre o veículo e uma motocicleta, provocada por uma passagem indevida.
Populares afirmaram que as chamas começaram pela motocicleta, que foi parar embaixo do caminhão após o impacto. O fogo se espalhou e acabou atingindo parte da carga. O motociclista foi encaminhado com lesões graves ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.
Segundo a Eco101, concessionária que administra a rodovia, o fato aconteceu por volta das 15h. O trânsito ficou com desvio no local e a pista foi totalmente liberada às 23h.
O Corpo de Bombeiros Militar afirmou que foi acionado e que atuou no combate as chamas junto à Eco101. Duas equipes foram deslocadas para o local. "Ao finalizar, ainda havia muita fumaça e possibilidade de reignição, de modo que a segunda equipe permaneceu realizando o rescaldo e monitorando a situação até a chegada de um novo caminhão pipa da Eco101", informou a instituição, por nota.