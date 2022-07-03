Ao menos dois barcos relembraram o crime ambiental ocorrido em 2015 , que despejou rejeitos de mineração no Rio Doce e matou 19 pessoas. "BHP Billiton, Vale e Samarco: responsáveis pelo maior crime ambiental do planeta", trazia uma das faixas. Em apoio, outra afirmava que "O lucro não Vale a vida".

Ainda ancorada, uma terceira embarcação estava enfeitada com balões azuis e amarelos – em alusão às cores da bandeira da Ucrânia – e um pombo da paz. Em fevereiro deste ano, o país foi invadido pela Rússia . Desde então, milhares de pessoas já morreram e a guerra segue sem ter fim.

Tradição de fé e protestos marcam a procissão marítima a São Pedro, em Vitória

Tradicional evento religioso em Vitória, a procissão atraiu inúmeras famílias, como a do empresário Wesley da Costa Lima, que foi acompanhado da esposa, dos dois filhos e da mãe. “É minha primeira vez e estou gostando. Está tudo muito bonito”, disse a dona Edir Costa Lima, de 73 anos.

Já a esposa do empresário, Alexandra Lima, achou que os barcos estão menos enfeitados neste ano. "Antes parecia até Carnaval", comentou. Com exceção da matriarca, a família sempre compareceu para acompanhar a homenagem a São Pedro. "Já viemos várias vezes, perdi a conta", disse Wesley.

Família Lima prestigia a procissão marítima a São Pedro Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com a organização, a expectativa é que a procissão deste ano seja ainda maior que a última, realizada em 2019, antes da pandemia do coronavírus . Naquele ano, 147 veículos marítimos se reuniram para o evento.

TRADIÇÃO DE FÉ

A tradição da procissão marítima teve início em 1928, na mesma época em que começou a ser realizada a Festa de São Pedro. Para os pescadores o evento é uma demonstração de fé e um momento de agradecer ao santo padroeiro. A procissão é acompanhada também em terra, pela população.