Micro e pequenos empreendedores da região da Grande São Pedro, em Vitória, vão expor seus trabalhos neste final de semana em uma mega feira para promover o comércio local. O evento acontece entre sexta-feira (17) e domingo (19) no Campo do Racing, em São Pedro I.

O 1° Feirão do Empreendedor da Grande São Pedro terá expositores de mais de 30 segmentos, como artesãos, fabricantes e vendedores de roupas, calçados, além de vendedores de comidas de época e comidas típicas. Haverá praça de alimentação e atrações artísticas e culturais.

Feirão sendo montado no campo do Racing, em São Pedro Crédito: Instagram @grandesaopedro

Estão previstas apresentações da Banda da Polícia Militar do Espírito Santo, da bateria da escola de samba Unidos da Piedade, do grupo Leq Samba, entre outros artistas da região.

Your browser does not support the audio element. Feira do empreendedor em São Pedro terá produtos artesanais e comidas típicas

A entrada é gratuita. A organização do evento, que é feita pelo Projeto Casa Verde, estima que um público de 10 mil pessoas compareçam ao evento ao longo dos três dias.

Voltada para os pequenos empreendedores e artesãos locais, a feira tem como objetivo valorizar esses trabalhadores através da geração de renda e incentivar sua profissionalização.

1° FEIRÃO DO EMPREENDEDOR DA GRANDE SÃO PEDRO