Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Empreendedorismo

Feira do empreendedor em São Pedro terá produtos artesanais e comidas típicas

Programação também terá  apresentações artísticas e culturais. Objetivo é promover o comércio local da região, em Vitória

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 16:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2022 às 16:01
Micro e pequenos empreendedores da região da Grande São Pedro, em Vitória, vão expor seus trabalhos neste final de semana em uma mega feira para promover o comércio local. O evento acontece entre sexta-feira (17) e domingo (19) no Campo do Racing, em São Pedro I.
O 1° Feirão do Empreendedor da Grande São Pedro terá expositores de mais de 30 segmentos, como artesãos, fabricantes e vendedores de roupas, calçados, além de vendedores de comidas de época e comidas típicas. Haverá praça de alimentação e atrações artísticas e culturais.
Feirão sendo montado no campo do Racing, em São Pedro
Feirão sendo montado no campo do Racing, em São Pedro Crédito: Instagram @grandesaopedro
Estão previstas apresentações da Banda da Polícia Militar do Espírito Santo, da bateria da escola de samba Unidos da Piedade, do grupo Leq Samba, entre outros artistas da região.
Feira do empreendedor em São Pedro terá produtos artesanais e comidas típicas
A entrada é gratuita. A organização do evento, que é feita pelo Projeto Casa Verde, estima que um público de 10 mil pessoas compareçam ao evento ao longo dos três dias.
Voltada para os pequenos empreendedores e artesãos locais, a feira tem como objetivo valorizar esses trabalhadores através da geração de renda e incentivar sua profissionalização.
1° FEIRÃO DO EMPREENDEDOR DA GRANDE SÃO PEDRO
  • Onde: Campo do Racing, em São Pedro I.
  • Quando: entre sexta (17) e domingo (19).
  • Horários: na sexta entre 17h e 22h, e no sábado e domingo entre 15h e 22h.
  • Entrada franca.

Veja Também

Orla de São Pedro, em Vitória, vai ganhar ciclovias, deques e atracadouros

Saiba o que é preciso para se tornar uma empreendedora de sucesso

Supermercados e atacarejos abrem mais de 400 vagas de emprego no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

são pedro Vitória (ES) Empreendedorismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados