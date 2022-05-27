Orla de São Pedro, em Vitória, vai ganhar ciclovias, deques e atracadouros

Prefeitura promete obras de reurbanização em São Pedro, em Vitória Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

A orla de São Pedro, em Vitória , vai ganhar uma nova cara. A promessa da prefeitura é que o trecho litorâneo da região, de 1,16 quilômetros de extensão, ganhe calçadas, ciclovias, deques, rampas, atracadouros e Rua Viva.

O projeto custará R$ 96.033.385,96 aos cofres públicos na primeira fase, e segundo a administração municipal, o objetivo é recuperar uma importante região de Vitória com a requalificação do espaço.

As obras vão de São Pedro até a Ilha das Caieiras. Essa será a primeira etapa do projeto da Orla Noroeste, que terá ainda uma segunda fase.

1ª fase : contempla uma extensão de 1,16 km, da orla de São Pedro até a Ilha das Caieiras

: contempla uma extensão de 1,16 km, da orla de São Pedro até a Ilha das Caieiras 2ª fase: contempla uma extensão de 4,04 km, da orla de Santo André até Resistência

Há ainda previsão de construir um Centro de Pescado, anexo ao Museu do Pescador, e as praças do Caboré e da Quadra.

Questionada por A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou que a previsão de entrega da 1ª fase é no segundo semestre de 2024. Antes disso, no primeiro semestre de 2023, deve ocorrer o início da 2ª etapa de obras.

Projeto da Prefeitura de Vitória para a Orla de São Pedro

Na segunda fase do projeto, a Prefeitura de Vitória promete reurbanização com construção de rua, estacionamento, paisagismo, passeio contínuo com calçada, ciclovia, deques, arquibancadas alagáveis e rampas para barcos. A administração municipal cita ainda a revitalização do Parque Natural Municipal Dom Luiz Gonzaga Fernandes e a ligação entre Nova Palestina e Resistência.