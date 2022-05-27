Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
R$ 96 milhões

Orla de São Pedro, em Vitória, vai ganhar ciclovias, deques e atracadouros

Obras contemplam uma extensão de 1,16 quilômetros e fazem parte do projeto de revitalização da Orla Noroeste da Capital

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 17:24

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 mai 2022 às 17:24
Prefeitura promete obras de reurbanização em São Pedro, em Vitória
Prefeitura promete obras de reurbanização em São Pedro, em Vitória Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória
A orla de São Pedro, em Vitória, vai ganhar uma nova cara. A promessa da prefeitura é que o trecho litorâneo da região, de 1,16 quilômetros de extensão, ganhe calçadas, ciclovias, deques, rampas, atracadouros e Rua Viva.
O projeto custará R$ 96.033.385,96 aos cofres públicos na primeira fase, e segundo a administração municipal, o objetivo é recuperar uma importante região de Vitória com a requalificação do espaço.
As obras vão de São Pedro até a Ilha das Caieiras. Essa será a primeira etapa do projeto da Orla Noroeste, que terá ainda uma segunda fase.
  • 1ª fase: contempla uma extensão de 1,16 km, da orla de São Pedro até a Ilha das Caieiras
  • 2ª fase: contempla uma extensão de 4,04 km, da orla de Santo André até Resistência
Há ainda previsão de construir um Centro de Pescado, anexo ao Museu do Pescador, e as praças do Caboré e da Quadra. 
Questionada por A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou que a previsão de entrega da 1ª fase é no segundo semestre de 2024. Antes disso, no primeiro semestre de 2023, deve ocorrer o início da 2ª etapa de obras.

Projeto da Prefeitura de Vitória para a Orla de São Pedro

Na segunda fase do projeto, a Prefeitura de Vitória promete reurbanização com construção de rua, estacionamento, paisagismo, passeio contínuo com calçada, ciclovia, deques, arquibancadas alagáveis e rampas para barcos. A administração municipal cita ainda a revitalização do Parque Natural Municipal Dom Luiz Gonzaga Fernandes e a ligação entre Nova Palestina e Resistência.
A área de influência do projeto de requalificação da orla de São Pedro atinge quatro regiões da cidade, 25 bairros, com cerca de 89 mil habitantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Prefeitura de Vitória são pedro Vitória (ES) Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados