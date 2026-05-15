Estelionatário de São Paulo é preso na Rodoviária de Vitória

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi flagrado com um verdadeiro arsenal de armas e drogas dentro de um carro no km 280 da BR 101, na Serra, na noite de quinta-feira (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito havia saído de Niterói, no Rio de Janeiro, e receberia R$ 3 mil pelo transporte do material.





De acordo com a PRF, o homem foi abordado em uma ação de patrulhamento. Durante a abordagem, ele apresentou versões contraditórias sobre a origem e o destino da viagem, o que levantou suspeitas dos policiais. Nas buscas realizadas no veículo, os agentes encontraram uma sacola contendo quatro pistolas, sendo uma delas de fabricação israelense, além de carregadores e munições de diversos calibres.





No porta-malas, os policiais localizaram 27 tabletes de maconha, uma porção de crack e uma carabina Colt M4 Carbine calibre 5.56, acompanhada de carregador e bandoleira.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra e autuado por tráfico de drogas.