Café da tarde: 4 receitas de bolo de liquidificador fáceis e deliciosas

Bolo de banana com gotas de chocolate Crédito: Imagem: Nunung Noor Aisyah | Shutterstock

Nada melhor do que um café da tarde acompanhado de um bolo caseiro recém-saído do forno. Para quem busca praticidade na cozinha sem abrir mão do sabor, as versões feitas no liquidificador são ótimas opções: rápidas, simples e com preparo descomplicado. De receitas cremosas até combinações clássicas com frutas e chocolate, esses bolos conquistam pela textura macia e pelo aroma irresistível.

A seguir, veja 4 receitas de bolo de liquidificador fáceis e deliciosas para o café da tarde!

1. Bolo de banana com gotas de chocolate

Ingredientes

3 bananas maduras picadas

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1 1/2 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de canela em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 banana cortada em rodelas e gotas de chocolate para decorar

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque as bananas, os ovos, o óleo e o açúcar. Bata até formar uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e adicione a farinha de trigo e a canela em pó. Misture bem até a massa ficar lisa. Acrescente o fermento químico em pó e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo e distribua a banana em rodelas e as gotas de chocolate sobre a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 a 50 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere amornar, desenforme e sirva em seguida.

2. Bolo de milho-verde cremoso

Ingredientes

2 xícaras de chá de milho-verde

3 ovos

2 xícaras de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de fubá

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

50 g de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o milho-verde, os ovos, o leite, a manteiga e o açúcar. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o fubá, a farinha de trigo e o queijo parmesão ralado. Bata até a massa ficar cremosa e uniforme. Adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente com uma colher. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo e espalhe de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 a 50 minutos, ou até o bolo ficar dourado e firme no centro. Retire do forno, espere amornar, desenforme e sirva em seguida.

Bolo formigueiro Crédito: Imagem: flanovais | Shutterstock

3. Bolo formigueiro

Ingredientes

3 ovos

2 xícaras de chá de açúcar

3 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de chocolate granulado

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, a manteiga e o leite. Bata até obter uma mistura lisa e homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo bem até a massa ficar uniforme. Adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente. Acrescente o chocolate granulado e mexa para espalhar pela massa. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere amornar, desenforme e sirva em seguida.

4. Bolo de mandioca

Ingredientes

500 g de mandioca crua ralada

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 xícara de chá de coco ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo