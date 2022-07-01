Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Acidente na BR 101 deixa quatro feridos em Conceição da Barra

Colisão envolveu um caminhão e um carro. Duas das vítimas ficaram presas às ferragens e foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 jul 2022 às 18:53

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 18:53

Quatro pessoas ficam feridas em acidente em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficam feridas em acidente em Conceição da Barra Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo um caminhão e um carro na BR 101 deixou quatro pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (1), em Conceição da Barra,  Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão atingiu a traseira do carro, que estava com quatro ocupantes. Dois deles ficaram presos às ferragens.
Quatro pessoas ficam feridas em acidente em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficam feridas em acidente em Conceição da Barra Crédito: Leitor | A Gazeta
À TV Gazeta Norte, os bombeiros informaram que, após o trabalho de desencarceramento das vítimas, elas foram encaminhadas para um hospital da região. As outras duas vítimas, que já estavam fora do veículo quando a equipe chegou, também precisaram de atendimento hospitalar. Informações sobre o motorista do caminhão não foram divulgadas.
A reportagem demandou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Eco101, empresa responsável pela rodovia. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Veja Também

Acidente em Vitória: motociclista é atingido por ônibus e acaba multado

Caminhão desce barranco e motorista fica ferido na BR 101 no ES

Acidente entre carro e carreta deixa um morto na BR 101 em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 Conceição da Barra espírito santo trânsito Eco101 Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados