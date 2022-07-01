Acidente na BR 101 deixa quatro feridos em Conceição da Barra

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro na BR 101 deixou quatro pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (1), em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão atingiu a traseira do carro, que estava com quatro ocupantes. Dois deles ficaram presos às ferragens.
À TV Gazeta Norte, os bombeiros informaram que, após o trabalho de desencarceramento das vítimas, elas foram encaminhadas para um hospital da região. As outras duas vítimas, que já estavam fora do veículo quando a equipe chegou, também precisaram de atendimento hospitalar. Informações sobre o motorista do caminhão não foram divulgadas.
A reportagem demandou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Eco101, empresa responsável pela rodovia. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.