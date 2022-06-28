Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Batida de frente

Acidente entre carro e carreta deixa um morto na BR 101 em Vila Velha

Colisão ocorreu no km 313,2 da rodovia, na tarde desta terça-feira (28). Com o impacto, a parte dianteira do carro ficou debaixo da carreta

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2022 às 18:29
Um homem morreu em um acidente envolvendo o carro que ele dirigia e uma carreta, no km 313,2 da BR 101, no sentido sul, na tarde desta terça-feira (28). Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, a colisão ocorreu na altura de Vila Velha.
Segundo apuração da TV Gazeta no local, a vítima foi identificada Arnobio Jose Silva Junior, de 31 anos.  O corpo dele ficou preso às ferragens por três horas, até ser retirado e removido do local. A esposa Paula Barbosa contou que o marido havia saído do trabalho e estava voltando para casa, em Alfredo Chaves, para comemorar o aniversário dela. A técnica de enfermagem disse que soube do acidente em um grupo de mensagens.
Arnobio José Silva Junior morreu em acidente
Arnobio José Silva Junior morreu em acidente Crédito: Arquivo pessoal
Em imagens enviadas por leitores de A Gazeta, é possível ver a gravidade do acidente: o carro bateu de frente com a carreta e a parte dianteira chegou a entrar embaixo do veículo maior.
O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 16h58. "Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho) estão no local, além de PRF, Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Civil e IML foram acionados. Uma pessoa faleceu no local. A pista sentido sul está interditada para atendimento e o trafego sem operado por desvio", finalizou, em nota.
A reportagem também apurou no local que a carreta estava carregada com 36 toneladas de calcário. O veículo havia saído de Cachoeiro de Itapemirim e ia para a Serra. O motorista da carreta teve ferimentos leves e foi levado para uma unidade de saúde.

Acidente na BR 101 mata uma pessoa em Vila Velha

Atualização

28/06/2022 - 9:50
Após publicação desta matéria, apurou a identificação da vítima e mais detalhes sobre o acidente. O texto foi atualizado.
Acidente entre carro e carreta deixa um morto na BR 101 em Vila Velha

Veja Também

Acidente na BR 101: carro capota e deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro

Acidente mata carona no ES e motorista é preso após fugir do local

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como você lida com a organização e bagunça no dia a dia?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados