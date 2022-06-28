Acidente entre carro e carreta deixa um morto na BR 101 em Vila Velha

Um homem morreu em um acidente envolvendo o carro que ele dirigia e uma carreta, no km 313,2 da BR 101, no sentido sul, na tarde desta terça-feira (28). Segundo a Eco101, concessionária que administra a via, a colisão ocorreu na altura de Vila Velha

Segundo apuração da TV Gazeta no local, a vítima foi identificada Arnobio Jose Silva Junior, de 31 anos. O corpo dele ficou preso às ferragens por três horas, até ser retirado e removido do local. A esposa Paula Barbosa contou que o marido havia saído do trabalho e estava voltando para casa, em Alfredo Chaves, para comemorar o aniversário dela. A técnica de enfermagem disse que soube do acidente em um grupo de mensagens.

Arnobio José Silva Junior morreu em acidente Crédito: Arquivo pessoal

Em imagens enviadas por leitores de A Gazeta, é possível ver a gravidade do acidente: o carro bateu de frente com a carreta e a parte dianteira chegou a entrar embaixo do veículo maior.

O Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 16h58. "Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho) estão no local, além de PRF, Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Civil e IML foram acionados. Uma pessoa faleceu no local. A pista sentido sul está interditada para atendimento e o trafego sem operado por desvio", finalizou, em nota.

A reportagem também apurou no local que a carreta estava carregada com 36 toneladas de calcário. O veículo havia saído de Cachoeiro de Itapemirim e ia para a Serra. O motorista da carreta teve ferimentos leves e foi levado para uma unidade de saúde.

Acidente na BR 101 mata uma pessoa em Vila Velha

Atualização Após publicação desta matéria, apurou a identificação da vítima e mais detalhes sobre o acidente. O texto foi atualizado.