Acidente mata carona no ES e motorista é preso após fugir do local

Um homem de 40 anos morreu em um acidente de trânsito na localidade de Brejal, em Marilândia, no Noroeste do Estado, na tarde de sábado (25). Ele estava no banco do carona do veículo e, segundo a polícia, o condutor fugiu do local, sem prestar socorro. O motorista foi localizado posteriormente e submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado a um presídio.
Segundo informações do Boletim Unificado (BU) da Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local do acidente, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) haviam acabado de constatar a morte do homem, que estava no banco do carona de um Fiat Uno de cor prata.
A perícia foi acionada e realizou os procedimentos de praxe, bem como o recolhimento do corpo da vítima. Ainda de acordo com o boletim da PM, o condutor do veículo envolvido no acidente fugiu do local, sem comunicar o fato a um órgão público competente ou prestar socorro à vítima.
Por nota, a Polícia Militar explicou que o acidente envolveu somente um veículo. "Neste carro, estava o passageiro, que morreu, e o condutor que havia fugido. Não há informações de como o acidente aconteceu", disse.
A corporação informou que o motorista foi localizado por uma ambulância do Samu, que o levou para receber cuidados médicos no Hospital Estadual Sílvio Avidos em Colatina. No local, a polícia deu apoio na condução e, depois de ser atendido na unidade hospitalar, o homem foi submetido ao teste de bafômetro, que apontou teor alcoólico de 1.15 mg/l, segundo a PM.
De acordo com a Polícia Militar, foi dada voz de prisão e o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina. Como o veículo estava devidamente licenciado, a corporação disse que o carro permaneceu estacionado à margem da estrada onde ocorreu o acidente.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil disse, em nota, que o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Já o suspeito de 46 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina e autuado em flagrante por homicídio culposo na condução de veículo automotor qualificado pela alteração da capacidade psicomotora (embriaguez). Ele foi levado a um presídio na manhã deste domingo (26).