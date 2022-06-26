Acidente mata carona no ES e motorista é preso após fugir do local

Um homem de 40 anos morreu em um acidente de trânsito na localidade de Brejal, em Marilândia , no Noroeste do Estado , na tarde de sábado (25). Ele estava no banco do carona do veículo e, segundo a polícia, o condutor fugiu do local, sem prestar socorro. O motorista foi localizado posteriormente e submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado a um presídio.

A perícia foi acionada e realizou os procedimentos de praxe, bem como o recolhimento do corpo da vítima. Ainda de acordo com o boletim da PM, o condutor do veículo envolvido no acidente fugiu do local, sem comunicar o fato a um órgão público competente ou prestar socorro à vítima.

Delegacia Regional de Colatina, onde motorista foi autuado Crédito: Governo do ES

Por nota, a Polícia Militar explicou que o acidente envolveu somente um veículo. "Neste carro, estava o passageiro, que morreu, e o condutor que havia fugido. Não há informações de como o acidente aconteceu", disse.

A corporação informou que o motorista foi localizado por uma ambulância do Samu, que o levou para receber cuidados médicos no Hospital Estadual Sílvio Avidos em Colatina . No local, a polícia deu apoio na condução e, depois de ser atendido na unidade hospitalar, o homem foi submetido ao teste de bafômetro, que apontou teor alcoólico de 1.15 mg/l, segundo a PM.

De acordo com a Polícia Militar, foi dada voz de prisão e o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina. Como o veículo estava devidamente licenciado, a corporação disse que o carro permaneceu estacionado à margem da estrada onde ocorreu o acidente.

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil disse, em nota, que o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.