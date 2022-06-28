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Km 421,8

Acidente na BR 101: carro capota e deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro

Para atendimento à ocorrência, uma faixa da via ficou interditada o por mais de uma hora na tarde desta terça-feira (28), mas o trecho já foi totalmente liberado para o tráfego

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 17:06

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

28 jun 2022 às 17:06
Uma pessoa ficou ferida após o carro em que ela estava capotar na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (28). O acidente aconteceu no km 421,8, sentido norte da rodovia. A vítima seria um homem, segundo imagens enviadas para A Gazeta, mas não foi informado se ele estava dirigindo ou no banco do carona do veículo.
Carro capota e deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro de Itapemirim
Carro capota e deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 13h24, e, para atendimento, foram acionados a ambulância, guincho e viatura de inspeção da concessionária, assim como a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A Eco101 informou que a vítima foi encaminhada para o hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde dela. Para atendimento à ocorrência, uma faixa da rodovia ficou interditada por mais de uma hora e, às 14h42, o trecho foi totalmente liberado para o tráfego. 
Procurada pela reportagem, a PRF informou somente que o capotamento envolveu um Volkswagen Gol, mas não passou detalhes sobre a dinâmica do acidente.

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