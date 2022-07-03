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Acidente

Mulher morre atropelada pelo próprio carro na garagem de casa em Apiacá

Segundo vizinha da vítima, acidente pode ter ocorrido após a mulher ter estacionado o carro na garagem, que é íngreme, o que pode ter feito com que o veículo descesse, atingindo a vítima
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 jul 2022 às 17:51

Publicado em 03 de Julho de 2022 às 17:51

Uma mulher morreu atropelada pelo próprio carro após estacionar na garagem de casa, no centro de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, no início da madrugada deste domingo (3). Uma vizinha acionou a polícia e o socorro, mas a vítima faleceu no local. O nome e a idade dela não foram divulgados. Uma fatalidade parecida foi registrada em Ibatiba, na mesma região, na noite de sábado (2). Nesse outro caso, uma mulher também morreu atingida pelo próprio automóvel em Mutum (MG), e foi socorrida para um hospital da cidade capixaba, mas não resistiu.
Sobre o caso de Apiacá, segundo a Polícia Militar, a vizinha da mulher disse aos policiais que encontrou a vítima atropelada pelo próprio veículo em frente à garagem da casa onde morava. Ela disse que o acidente poderia ter ocorrido após a mulher ter estacionado o carro, pois a garagem é íngreme e o veículo poderia ter descido após ter sido colocado na vaga.
Uma equipe de socorro com ambulância municipal foi acionada, mas a vítima teve a morte confirmada no local. 
Município de Apiacá
Município de Apiacá, onde mulher morreu atropelada pelo próprio carro Crédito: Divulgação | DER
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que a perícia foi acionada para recolher o corpo, que foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado e, posteriormente, liberado para os familiares.

OUTRO CASO

Na noite de sábado (2), um caso parecido foi registrado pela Polícia Militar. Uma mulher de 61 anos, identificada como Jacira Borges da Costa, também morreu após ser atropelada pelo próprio carro. O acidente, segundo os militares, aconteceu em Mutum, município de Minas Gerais, mas populares a socorreram para o pronto-atendimento de um hospital em Ibatiba.
Segundo a Polícia Militar, populares afirmaram que o veículo foi estacionado com a chave na ignição e ficou desgovernado, atingindo a vítima. A equipe médica tentou fazer a estabilização da vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

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