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Acidente em MG

Mulher é atropelada pelo próprio carro em MG e morre em hospital do ES

Veículo foi estacionado com a chave na ignição e acabou descendo sozinho, atingindo a vítima, em Mutum (MG). Mulher foi socorrida para hospital em Ibatiba (ES), mas não resistiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2022 às 11:13

Publicado em 03 de Julho de 2022 às 11:13

Uma mulher de 61 anos morreu na noite deste sábado (2) após ser atropelada pelo próprio carro. O acidente aconteceu em Mutum, município de Minas Gerais, e Jacira Borges da Costa foi socorrida para um hospital no município de Ibatiba, na região do Caparaó no Espírito Santo, mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar, populares afirmaram que o veículo foi estacionado com a chave na ignição e ficou desgovernado, atingindo a vítima. 
Há relatos ainda de que uma testemunha teria passado pelo local e encontrado a vítima já embaixo do carro de passeio, aparentemente sem vida. 
Município de Ibatiba, na Região do Caparaó
Município de Ibatiba, na Região do Caparaó Crédito: Divulgação/PMI
Segundo a PM, após o acidente em Mutum (MG), moradores levaram a mulher ao pronto atendimento do hospital no município de Ibatiba, na região do Caparaó capixaba. A equipe médica tentou fazer a estabilização da vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Civil informou que o corpo da vitima foi encaminhado por uma funerária ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser identificado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Atualização

03/07/2022 - 5:31
Após publicação desta matéria, o 14º Batalhão da PM explicou que o acidente aconteceu em Mutum, município de Minas Gerais, e populares socorreram a vítima para o pronto-atendimento do hospital de Ibatiba, na Região do Caparaó no Espírito Santo. O título e o texto foram atualizados.

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