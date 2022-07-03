Acidente mata ciclista e fere dois ocupantes de carro na Darly Santos

Um ciclista morreu após um acidente na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, registrado no final da manhã deste domingo (3). As outras duas vítimas, que estavam em um carro, foram socorridas e levadas para hospitais em estado grave.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento aconteceu às 11h35. Um veículo Corsa de cor vinho colidiu numa bicicleta e capotou logo em seguida. O copo do ciclista ficou caído no canteiro central da pista. A identidade dele não foi divulgada.
A Polícia Militar informou que "segundo testemunhas, um ciclista teria se lançado na frente do carro, que, ao tentar desviar bruscamente, acabou capotando. O ciclista teve o óbito confirmado no local do fato e duas pessoas que estavam no carro foram socorridas em estado grave".
Os dois ocupantes do Corsa ficaram desacordados. Um deles foi atendido pelo Samu e encaminhado a uma unidade de saúde, que não teve o nome informado. O outro foi levado pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Vídeos enviados por leitores de A Gazeta (veja abaixo) mostram o carro capotado e a movimentação de pessoas no local.
"A Guarda Municipal prestou o apoio inicial para sinalizar a via e, a partir disso, o BPTran se responsabilizou pelo trânsito", informou a prefeitura, em nota. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, que respondeu que a ocorrência ainda estava em andamento. O texto será atualizado assim que a corporação passar mais detalhes.