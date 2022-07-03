Militar da Marinha é preso após roubar mulher em Vitória

Comandante do militar, André (sobrenome não revelado) afirmou que um procedimento administrativo será instaurado na Marinha e que o militar “responderá pelas suas ações”. “Punições são previstas diante de desvios de conduta que afrontam os pilares da instituição, sejam eles a hierarquia ou a disciplina”, explicou.

Apesar de questionado, ele disse que não pode divulgar qualquer informação pessoal do militar, como nome e idade, nem o que este afirmou em depoimento, no momento da prisão. “Após finalizar a análise do caso, a Marinha se posicionará, ou não, por meio de nota oficial”, esclareceu.