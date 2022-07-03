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Em flagrante

Militar da Marinha é preso após roubar mulher em Vitória

Crime aconteceu na manhã deste sábado (2), perto do PA de São Pedro; Polícia Civil informou que ele foi encaminhado ao Quartel dos Marinheiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2022 às 12:48

Publicado em 03 de Julho de 2022 às 12:48

Um militar da Marinha do Brasil foi preso nesse sábado (2) após roubar uma mulher em Vitória. O crime aconteceu durante a manhã, perto do Pronto-Atendimento (PA) de São Pedro. Acionada, a Polícia Militar informou que uma equipe esteve no local, encontrou o suspeito, fez a detenção dele e o levou para a delegacia.
Em nota, a Polícia Civil informou que “o conduzido foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao Quartel dos Marinheiros”. Apesar de questionadas, as corporações não passaram detalhes sobre o caso, como o que o militar tentou roubar, se ele estava armado e o que o levou a praticar o crime.
Escola de Aprendizes-Marinheiros do ES, EAMES, no Parque da Prainha, em Vila Velha
Suspeito foi levado para o Quartel da Marinha Crédito: Fernando Madeira
Comandante do militar, André (sobrenome não revelado) afirmou que um procedimento administrativo será instaurado na Marinha e que o militar “responderá pelas suas ações”. “Punições são previstas diante de desvios de conduta que afrontam os pilares da instituição, sejam eles a hierarquia ou a disciplina”, explicou.
Apesar de questionado, ele disse que não pode divulgar qualquer informação pessoal do militar, como nome e idade, nem o que este afirmou em depoimento, no momento da prisão. “Após finalizar a análise do caso, a Marinha se posicionará, ou não, por meio de nota oficial”, esclareceu.

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