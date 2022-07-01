Troca de tiros e suspeitos baleados em confronto com a PM em Vitória

Um confronto armado entre policiais militares e criminosos terminou com dois suspeitos baleados e um adolescente de 15 anos detido na manhã desta sexta-feira (1º). A troca de tiros aconteceu durante patrulhamento no bairro Tabuazeiro, na região do Morro do Macaco, em Vitória.
Segundo informações passadas pela Polícia Militar, "a guarnição foi surpreendida por três indivíduos que atiraram contra os militares, que revidaram". Feridos na perna, os suspeitos foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e estão internados sob escolta.
Membro do Primeiro Batalhão da PM, o capitão Luiz Arpini explicou que a equipe estava em busca de um homem que fugiu do presídio. "Ele estava em regime semiaberto e não voltou para o sistema prisional na terça-feira (28). O Judiciário emitiu um comunicado, e começamos a fazer um monitoramento na região, já que ele tinha ligações com o Morro do Macaco."
Segundo ele, foi durante essa procura que houve a troca de tiros. "Os policiais fizeram a incursão pelas vielas e matas do bairro. Quando estavam descendo, se depararam com três indivíduos em uma escadaria, que atiraram contra os militares, que não se feriram", contou o capitão.
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram uma viatura da PM passando por uma rua da região e duas pessoas sendo carregadas por uma escadaria, em direção ao veículo da corporação (veja no início da matéria). O estado de saúde dos suspeitos baleados não foi divulgado.
FORAGIDO FOI PRESO
De acordo com o capitão Luiz Arpini, um dos suspeitos baleados é justamente o criminoso que estava foragido e sendo procurado no Morro do Macaco. "Ele estava detido por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo", disse. O indivíduo tem 21 anos e não teve o nome informado.
ARMA, DROGAS E DINHEIRO APREENDIDOS
Além das três detenções, os policiais militares apreenderam uma pistola semiautomática, dois carregadores, 20 munições, R$ 341 em espécie e quatro tipos de drogas:
- Oito frascos de loló;
- 88 pinos de cocaína;
- 21 pinos de haxixe;
- 88 pinos de crack.
"Nós também apreendemos uma cápsula deflagrada contra os policiais e um equipamento chamado 'kit Roni', que serve para aumentar o poderio de fogo, porque permite que uma arma semiautomática faça rajadas, como uma submetralhadora", detalhou o capitão Luiz Airpini.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Em nota, a Polícia Civil informou que os dois homens baleados foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio contra agente da lei, tráfico de drogas e associação para o tráfico. “Após receberem alta médica, eles serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana”, disse.
Já o adolescente de 15 anos responderá por ato análogo aos mesmos três crimes dos demais suspeitos: tentativa de homicídio contra agente da lei, tráfico de drogas e associação para o tráfico. “Ele foi encaminhado ao Centro Integral de Atendimento Socioeducativo (Ciase)”, afirmou a corporação.
Atualização
01/07/2022 - 5:35
Após publicação desta matéria, a PM passou mais informações sobre a ocorrência. O texto foi atualizado.
Atualização
03/07/2022 - 10:15
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil informou qual foi a autuação dada aos suspeitos. O texto foi atualizado.