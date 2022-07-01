Troca de tiros e suspeitos baleados em confronto com a PM em Vitória

Imagens mostram os suspeitos baleados sendo carregados no bairro Tabuazeiro, na região do Morro do Macaco, em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Um confronto armado entre policiais militares e criminosos terminou com dois suspeitos baleados e um adolescente de 15 anos detido na manhã desta sexta-feira (1º). A troca de tiros aconteceu durante patrulhamento no bairro Tabuazeiro, na região do Morro do Macaco, em Vitória

Segundo informações passadas pela Polícia Militar , "a guarnição foi surpreendida por três indivíduos que atiraram contra os militares, que revidaram". Feridos na perna, os suspeitos foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e estão internados sob escolta.

Membro do Primeiro Batalhão da PM, o capitão Luiz Arpini explicou que a equipe estava em busca de um homem que fugiu do presídio. "Ele estava em regime semiaberto e não voltou para o sistema prisional na terça-feira (28). O Judiciário emitiu um comunicado, e começamos a fazer um monitoramento na região, já que ele tinha ligações com o Morro do Macaco."

Segundo ele, foi durante essa procura que houve a troca de tiros. "Os policiais fizeram a incursão pelas vielas e matas do bairro. Quando estavam descendo, se depararam com três indivíduos em uma escadaria, que atiraram contra os militares, que não se feriram", contou o capitão.

Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram uma viatura da PM passando por uma rua da região e duas pessoas sendo carregadas por uma escadaria, em direção ao veículo da corporação (veja no início da matéria). O estado de saúde dos suspeitos baleados não foi divulgado.

FORAGIDO FOI PRESO

De acordo com o capitão Luiz Arpini, um dos suspeitos baleados é justamente o criminoso que estava foragido e sendo procurado no Morro do Macaco. "Ele estava detido por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo", disse. O indivíduo tem 21 anos e não teve o nome informado.

ARMA, DROGAS E DINHEIRO APREENDIDOS

Além das três detenções, os policiais militares apreenderam uma pistola semiautomática, dois carregadores, 20 munições, R$ 341 em espécie e quatro tipos de drogas:

Oito frascos de loló;



88 pinos de cocaína;

21 pinos de haxixe;

88 pinos de crack.

"Nós também apreendemos uma cápsula deflagrada contra os policiais e um equipamento chamado 'kit Roni', que serve para aumentar o poderio de fogo, porque permite que uma arma semiautomática faça rajadas, como uma submetralhadora", detalhou o capitão Luiz Airpini.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que os dois homens baleados foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio contra agente da lei, tráfico de drogas e associação para o tráfico. “Após receberem alta médica, eles serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana”, disse.

Já o adolescente de 15 anos responderá por ato análogo aos mesmos três crimes dos demais suspeitos: tentativa de homicídio contra agente da lei, tráfico de drogas e associação para o tráfico. “Ele foi encaminhado ao Centro Integral de Atendimento Socioeducativo (Ciase)”, afirmou a corporação.

Atualização Após publicação desta matéria, a PM passou mais informações sobre a ocorrência. O texto foi atualizado.