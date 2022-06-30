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Crimes planejados

Jovem confessa assassinatos para vingar morte do irmão gêmeo na Serra

Márcio Rosário Silva, de 25 anos, estava em um ônibus quando foi preso;  os dois homicídios ocorreram em intervalo de três dias, em março deste ano

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2022 às 18:14
Suspeito de assassinar dois homens em apenas três dias para vingar a morte do irmão gêmeo, Márcio Rosário Silva, de 25 anos, foi preso dentro de um ônibus que passava pela Serra — mesmo município onde os crimes foram cometidos. A prisão ocorreu no último dia 26 de abril, mas as informações só foram divulgadas nesta quinta-feira (30).
De acordo com a Polícia Civil, os dois assassinatos aconteceram em março deste ano. O primeiro, no dia 17, tirou a vida do motoboy Washington Júnior Melo dos Santos, de 21 anos, no bairro Serra Dourada. Depois, no dia 20, o suspeito matou Victor Hugo Mota, de 23 anos, em Porto Canoa.
"Logo após a prisão, ele confessou um dos crimes e não demonstrou arrependimento. Ele falou que desde que saiu da prisão, no final de 2021, já vinha bolando uma maneira de pegar os dois indivíduos responsáveis pela morte do irmão dele"
Ramiro Diniz - Delegado-adjunto da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra
Márcio Rosário Silva, de 25 anos, foi preso no último dia 26 de abril na altura do bairro Belvedere, na Serra
Márcio Rosário Silva, de 25 anos, foi preso no último dia 26 de abril na altura do bairro Belvedere, na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Conhecido como "Baianinho", o suspeito afirmou que os crimes foram motivados por vingança. "As vítimas teriam matado o irmão dele, cujo corpo nunca foi encontrado. Ele disse que tinha informações de que elas torturaram e mataram o gêmeo dele (em 2017)", explicou o delegado Ramiro Diniz.
O criminoso foi preso em um ônibus que havia saído de Colatina, no Noroeste do Estado, com destino a Vitória, de onde pretendia seguir para Salvador (BA). Com passagem por tráfico de droga, Márcio Rosário Silva agora foi autuado por dois homicídios qualificados e encaminhado ao presídio.

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