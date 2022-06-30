Ex-policial militar é baleado em posto de combustíveis de Cariacica

Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta , dois homens teriam chegado de moto ao local e atirado quatro vezes. O ex-policial militar foi atingido nas costas, no ombro e na perna.

A polícia destacou ainda que a população pode ajudar com informações pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas."