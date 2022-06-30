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Em loja de conveniência

Ex-policial militar é baleado em posto de combustíveis de Cariacica

Crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (30), em Jardim América, e a vítima foi socorrida para um hospital particular; o atirador conseguiu escapar em uma motocicleta

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 16:39

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

30 jun 2022 às 16:39
Um ex-policial militar de 51 anos foi baleado, na tarde desta quinta-feira (30), dentro da loja de conveniência de um posto de combustíveis no bairro Jardim América, em Cariacica. Imagens enviadas por leitores de A Gazeta (veja acima) mostram a movimentação de viaturas da Polícia Militar no local logo após o crime. 
De acordo com a corporação, o atirador fugiu em uma motocicleta e não foi localizado. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital particular do município. A motivação para o ataque ainda é desconhecida.
Segundo apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, dois homens teriam chegado de moto ao local e atirado quatro vezes. O ex-policial militar foi atingido nas costas, no ombro e na perna. 
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber sobre a investigação do caso, e a corporação respondeu, em nota, que "o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada". 
A polícia destacou ainda que a população pode ajudar com informações pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas."
Ex-policial militar é baleado em posto de combustíveis de Cariacica

Atualização

01/07/2022 - 2:41
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil enviou nota sobre a investigação do caso. O texto foi atualizado.

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