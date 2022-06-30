Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vítima recebia ameaças

Homem é baleado perto de campo de futebol em bairro de Vila Velha

Crime aconteceu no bairro Pontal das Garças, na noite desta quarta-feira (29)

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2022 às 12:00
Homem foi baleado perto de campo de futebol em Vila Velha.
Homem foi baleado perto de campo de futebol em Vila Velha. Crédito: Rodrigo Gomes
Um homem de 27 anos foi baleado quando passava perto de um campo de futebol, no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha.
O crime aconteceu por volta das 23h desta quarta-feira (30). A vítima foi atingida por criminosos armados que passaram em um carro.
Moradores contaram que a vítima estava recebendo ameaças por causa de furtos que estava cometendo na região.
O crime é investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso. O nome da vítima não foi divulgado.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

Veja Também

Justiça determina que Renova volte a pagar auxílio a pescadores e agricultores

Homem morre após acidente de moto em Linhares

Vila Velha prepara concurso com 120 vagas para guarda municipal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Novo 'O Diabo Veste Prada' é uma versão 'água com açúcar' do original?
Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Adolescente cansado
“Jet lag social”: entenda o efeito de dormir tarde e acordar cedo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados