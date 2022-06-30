Homem é baleado perto de campo de futebol em bairro de Vila Velha

Um homem de 27 anos foi baleado quando passava perto de um campo de futebol, no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha.
O crime aconteceu por volta das 23h desta quarta-feira (30). A vítima foi atingida por criminosos armados que passaram em um carro.
Moradores contaram que a vítima estava recebendo ameaças por causa de furtos que estava cometendo na região.
O crime é investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso. O nome da vítima não foi divulgado.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.