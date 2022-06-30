Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Auxílio emergencial

Justiça determina que Renova volte a pagar auxílio a pescadores e agricultores

Decisão é válida para os pescadores e agricultores de subsistência da Bacia do Rio Doce que aderiram ao novo sistema indenizatório referente ao rompimento da barragem do Fundão

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 11:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2022 às 11:15
Linhares - Foz do Rio Doce, poluída pela lama que veio da barragem da mineradora da Samarco
Foz do Rio Doce poluída pela lama que veio da barragem da mineradora da Samarco Crédito: Fernando Madeira
A Justiça Federal intimou a Fundação Renova a restabelecer o pagamento de auxílio emergencial a todos os pescadores e agricultores de subsistência da Bacia do Rio Doce que aderiram ao novo sistema indenizatório referente ao rompimento da barragem do Fundão, da Samarco, em Mariana, na Região Central de Minas. O desastre ocorreu em novembro de 2015 e causou 19 mortes. As informações são do site g1 Minas
Segundo o site, a decisão ainda obriga o pagamento retroativo a pescadores e agricultores de subsistência pelo tempo que a categoria ficou sem receber o auxílio.
A Renova será multada em R$ 1.000 para cada atingido que deixar de receber o auxílio, após o prazo de 10 dias da intimação.
A desembargadora federal Daniele Maranhão entende que o auxílio emergencial pago aos pescadores e agricultores da região atingida não tem relação com o direito à indenização estabelecido por causa dos impactos do rompimento da barragem em Mariana.
Os pescadores e agricultores de subsistência que aderiram ao sistema indenizatório chamado Novel, criado pela Fundação Renova, tinham sido prejudicados por uma decisão da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte que criou o regime de transição para “kit proteína" e “kit alimentação”.
Em 2021, o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a Defensoria Pública da União (DPU), a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) e a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) processaram a Fundação para impedir que os atingidos fossem prejudicados.
As instituições de justiça argumentaram que "não se pode confundir o AFE, que é um programa do eixo econômico, com as verbas indenizatórias decorrentes de danos individuais, materiais e/ou morais provocados pelo desastre ambiental, os quais se inserem em programa do eixo social".
Nesta quinta-feira (30), a reportagem da TV Gazeta procurou a Fundação Renova, que preferiu não comentar sobre a decisão.
Com informações do g1 Minas
Justiça determina que Renova volte a pagar auxílio a pescadores e agricultores

Atualização

02/07/2022 - 8:10
Após a publicação da matéria, o texto foi atualizado para deixar mais claro que a decisão é para pescadores e agricultores de subsistência.

Veja Também

Renova recorre e moradores de Colatina ainda não receberam indenização

Tragédia de Mariana: Samarco terá que ressarcir INSS em R$ 11,6 milhões

Defesa das vítimas de Mariana busca novo julgamento no Reino Unido

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Baixo Guandu Colatina Linhares Samarco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados