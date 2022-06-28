Jovem discutiu com namorada de suspeito antes de ser morto na Serra

Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento que um jovem, identificado como Vinicius Santos Neves, de 25 anos, foi assassinado com pauladas e uma pedrada em uma rua do bairro Jardim Limoeiro, na Serra , na Grande Vitória . O crime aconteceu em 31 de janeiro de 2021, na região conhecida como "Copo Sujo" e pelo intenso tráfico de drogas.

Cinco suspeitos foram presos entre janeiro e junho deste ano e três deles confessaram o crime, segundo a Polícia Civil. As prisões e os detalhes das investigações foram divulgados pela polícia nesta terça-feira (28), em coletiva de imprensa.

De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, Vinicius trabalhava como soldador, mas vivia nas ruas há cerca de um mês por causa do vício em cocaína.

"A vítima tinha família, era casada, soldador, porém o vício fez com que ela morasse nas ruas e traficasse pedras de crack para financiar o seu consumo próprio, mas quando usava drogas ficava agressiva e ameaçava e agredia outros moradores de rua da localidade", disse o delegado.

Vinicius Santos Neves, de 25 anos, foi morto com pauladas e uma pedrada Crédito: Reprodução

Os presos são Edson Fernandes Capucho; Gleidson Pereira das Chagas e Carlos André de Souza, ambos de 40 anos; Elizelton Reis dos Santos, conhecido como "Índio", de 34; e Lucas Luiz Gomes, de 28.

No dia do crime, segundo a polícia, Vinicius discutiu com várias pessoas, entre elas, a namorada de um dos suspeitos. "Xingou a namorada do Edson e discutiu com cinco pessoas. Foi nesse momento que eles se juntaram e decidiram matar a vítima", contou o delegado.

Nas imagens, Vinicius aparece correndo e foi seguido por homens que seguravam pedaços de madeira. Após a vítima ser encurralada e agredida, eles foram embora, mas dois retornaram e continuaram com as agressões.

"Foram 24 pauladas e uma pedrada. Após esses primeiros golpes, os cinco indivíduos se afastam e a vítima esboça uma reação, tenta se levantar. Ao perceberem que a vítima ainda se encontrava viva, o Carlos André e o Elizelton se aproximam e desferem mais 20 pauladas na vítima que ocasionaram o óbito dela", detalhou o delegado.

Os presos foram autuados por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima.

"Foi um crime brutal, covarde, cruel. Nenhum deles demonstrou arrependimento. Todos têm família. Todos tinham casa, moradia, trabalho, porém o vício das drogas acabou fazendo com que eles passassem a viver nas ruas. Quando nós comunicamos às famílias, infelizmente, algumas já esperavam", disse o delegado Rodrigo Sandi Mori.