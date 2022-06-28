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Violência

Homem é agredido e roubado em bairro de Cachoeiro

Vítima foi amarrada e agredida por 30 minutos. Dupla armada levou R$ 2,8 mil da casa do morador, na manhã de segunda-feira (27)

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 12:15

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 jun 2022 às 12:15
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Polícia Civil investiga o caso, mas ninguém foi preso  Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem ficou ferido depois de ter sido assaltado e agredido, na manhã de segunda-feira (27), bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo o registro da Polícia Militar, a vítima teve R$ 2,8 mil levados por dois suspeitos.
O caso aconteceu de manhã, dentro da casa do morador. O homem chamou a polícia e disse que dois assaltantes armados com revólver o renderam e o amarraram. Em seguida, ele foi agredido com coronhadas na cabeça e chutes na região das costelas. Segundo a vítima, as agressões duraram cerca de 30 minutos. Na sequência, os suspeitos fugiram levando o dinheiro, documentos e um celular.
O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro. O estado de saúde dele não foi informado.
Sobre a investigação do crime, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, de acordo com a polícia. A população pode ajudar na investigação de forma anônima, através do Disque-denúncia (181).

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