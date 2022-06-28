Homem é agredido e roubado em bairro de Cachoeiro

O caso aconteceu de manhã, dentro da casa do morador. O homem chamou a polícia e disse que dois assaltantes armados com revólver o renderam e o amarraram. Em seguida, ele foi agredido com coronhadas na cabeça e chutes na região das costelas. Segundo a vítima, as agressões duraram cerca de 30 minutos. Na sequência, os suspeitos fugiram levando o dinheiro, documentos e um celular.