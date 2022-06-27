Homem leva garrafada na cabeça e é roubado em São Domingos do Norte

Um homem de 66 anos foi ferido com uma garrafada na cabeça e teve R$ 1.200 roubados em uma lavoura de café na localidade de Serra da Mula, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Estado, na manhã deste domingo (26). O suspeito do crime, um colega de trabalho da vítima, foi preso.
A Polícia Militar informou que, ao chegarem ao local, militares encontraram o homem, o suspeito e alguns populares. A pessoa que acionou a corporação disse que seu colega de trabalho, um homem de 66 anos, teve R$ 1.200 em espécie roubados por um companheiro de colheita deles. Segundo o relato, a vítima foi agredida fisicamente com uma garrafada na região da nuca, além de pontapés. Já a vítima
Em relato aos policiais, o homem de 66 anos contou que ele e o autor do roubo estavam na lavoura de café quando o crime aconteceu. A PM encaminhou a vítima ao Posto de Saúde do município, e, posteriormente, encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. Já o suspeito, um jovem de 25 anos, foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito de 25 anos foi autuado em flagrante por roubo e, posteriormente, encaminhado da delegacia para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.