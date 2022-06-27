Mulher é baleada no quintal de casa ao chegar do trabalho em Colatina

Uma mulher de 38 anos foi baleada no quintal de casa durante uma tentativa de roubo na localidade de Córrego Macucos, zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite deste domingo (26). Segundo a Polícia Militar, a vítima e o irmão, de 29 anos, estavam chegando do trabalho quando foram abordados por um homem encapuzado e armado no quintal da residência.
A PM disse que o caso foi registrado como tentativa de roubo. De acordo com a corporação, quando se depararam com o suspeito, a mulher e o irmão correram para dentro da residência e o homem atirou contra eles, atingido a vítima com um disparo na perna. O indivíduo encapuzado fugiu do local.
A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Estadual Silvio Avidos e, segundo apuração do repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, já teve alta hospitalar. O irmão da vítima não se feriu. Os outros disparos atingiram a janela e uma parede da casa.
A Polícia Militar informou que fez buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. Segundo a corporação, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional de Colatina.
A Polícia Civil informou que, como não houve prisão em flagrante, a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina está trabalhando no caso para identificar o suspeito.
A corporação destacou que a população pode denunciar, por meio do Disque-denúncia (181), qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. "A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou, em nota.