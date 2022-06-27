Caso Kauã e Joaquim: Justiça nega liberdade ao ex-pastor Georgeval

Justiça mantém prisão preventiva do ex-pastor Georgeval Alves Crédito: Fernando Madeira | Arquivo

No documento, o juiz Tiago Fávaro Camata, da 1ª Vara Criminal de Linhares, argumentou que a prisão de Georgeval é importante para garantir a ordem pública e o bom andamento do processo. O magistrado também determinou o início das providências para que o júri popular seja feito para julgar o réu.

RELEMBRE O CASO QUE CHOCOU O ES

O ex-pastor era pai de Joaquim Alves, de três anos, e padrasto de Kauã Salles Butkovsky, de seis anos — filho do primeiro casamento de Juliana Pereira Sales Alves com o empresário Rainy Butkovsky. Juliana teve outro filho com Georgeval, além de Joaquim.

A morte de Kauã e Joaquim

Georgeval foi detido durante as investigações . Em maio de 2019, por decisão do juiz André Bijos Dadalto, da Primeira Vara Criminal de Linhares, ele foi pronunciado — decisão que o encaminhou para o Tribunal do Júri — por homicídio duplamente qualificado, estupro de vulneráveis e tortura.

Após essa decisão, recursos foram apresentados pelos advogados de defesa e analisados pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A data do julgamento ainda não foi marcada.

Correção A versão anterior desta matéria informava que a Justiça havia mantido a prisão provisória de Georgeval Alves Gonçalves, mas o correto é afirmar que foi mantida a prisão preventiva do acusado. O texto foi corrigido.