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Tragédia em Linhares

Kauã e Joaquim: MPES recorre da decisão que absolveu pastora

O recurso foi protocolado e aceito pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares nesta terça-feira (7)

Publicado em 

07 mai 2019 às 20:34

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 20:34

Juliana Salles no enterros dos filhos Kauã e Joaquim Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) confirmou nesta terça-feira (7) que apresentou recurso de apelação contra a liberação da pastora Juliana Sales no processo que apura a morte dos irmãos Kauã Sales Butkovsky e Joaquim Alves Sales, mortos no dia 21 de abril de 2018. O recurso apresentado foi aceito pelo juiz André Bijos Dadalto, da 1ª Vara Criminal de Linhares.
> KAUÃ E JOAQUIM | A cobertura completa
Na decisão, o magistrado diz que o pedido possui os pressupostos de admissibilidade e por isso foi aceito. O juiz determinou ainda que o MPES seja intimado a apresentar as razões recursais e, em seguida, às partes sejam convocadas para as contrarrazões no prazo legal.
Kauã e Joaquim, MPES recorre da decisão que absolveu pastora -
> Pastor George vai a júri popular
O juiz ainda pediu urgência nas diligências por se tratar de processo com réu preso, como é o caso do pastor Georgeval Alves que está recluso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana.
DECISÃO
O recurso apresentado pelo MPES foi uma resposta a decisão dada pelo juiz André Bijos Dadalto da 1ª Vara Criminal de Linhares, divulgada na última quinta-feira (2). O magistrado decidiu que o pastor Georgeval Alves será levado a júri popular pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, estupros de vulneráveis e tortura. A pastora Juliana Salles, que havia sido denunciada pelos mesmos crimes na forma omissiva foi absolvida pela Justiça.
O Gazeta Online questionou o Ministério Público do Estado Espírito Santo (MPES) sobre o que levou a promotoria a apresentar o recurso, mas o MPES ainda não se posicionou.
 

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