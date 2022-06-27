Polícia investiga motivação de assassinato de veterinária do ES na BA

Crislaine foi assassinada a tiros em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em nota, a instituição informou que imagens de câmeras de segurança da localidade foram solicitadas para ajudar no trabalho de identificação dos criminosos. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas. Mais informações, segundo a Polícia Civil da Bahia, não serão divulgadas, no momento, para não prejudicar o andamento das investigações.

O CRIME

A veterinária foi morta a tiros na cidade de Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia. Ela estava voltando para casa de moto, depois do trabalho, quando dois homens em outra motocicleta derrubaram a veterinária. Ela ainda estava de uniforme, quando foi baleada. Um dos homens estava armado e matou Crislaine com 4 tiros.

De acordo com informações divulgadas pelo portal G1 da Bahia, após o crime, os suspeitos se envolveram em um acidente com um carro durante a fuga. Eles deixaram cair a arma utilizada no assassinato e conseguiram escapar em seguida.

SEPULTAMENTO EM RIO BANANAL