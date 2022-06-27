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Crime em Teixeira de Freitas

Polícia investiga motivação de assassinato de veterinária do ES na BA

Motivação e autoria do crime estão sendo apuradas pela Polícia Civil, que solicitou câmeras de segurança para ajudar no trabalho de investigação

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 12:20

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 jun 2022 às 12:20
Crislaine foi assassinada a tiros em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia
Crislaine foi assassinada a tiros em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Polícia Civil da Bahia investiga a motivação do assassinato da médica veterinária capixaba Crislaine Boldrini Faé, de 29 anos, ocorrido na última quinta-feira (23) na cidade de Teixeira de Freitas, no Sul do Estado. A autoria do crime também está sendo apurada. A vítima estava voltando para casa, em uma motocicleta, quando foi perseguida e derrubada do veículo por dois homens. Um deles estava armado e a matou com quatro tiros.
Em nota, a instituição informou que imagens de câmeras de segurança da localidade foram solicitadas para ajudar no trabalho de identificação dos criminosos. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas. Mais informações, segundo a Polícia Civil da Bahia, não serão divulgadas, no momento, para não prejudicar o andamento das investigações.

O CRIME

A veterinária foi morta a tiros na cidade de Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia. Ela estava voltando para casa de moto, depois do trabalho, quando dois homens em outra motocicleta derrubaram a veterinária. Ela ainda estava de uniforme, quando foi baleada. Um dos homens estava armado e matou Crislaine com 4 tiros.
De acordo com informações divulgadas pelo portal G1 da Bahia, após o crime, os suspeitos se envolveram em um acidente com um carro durante a fuga. Eles deixaram cair a arma utilizada no assassinato e conseguiram escapar em seguida.

SEPULTAMENTO EM RIO BANANAL

Crislaine foi sepultada no último sábado (25) em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Amigos e familiares se despediram da veterinária com homenagens e também uma missa na igreja católica localizada no Centro do município. Um cortejo seguiu a pé pelas ruas da cidade até o cemitério municipal.
Crislaine trabalhava como fiscal de qualidade em um frigorífico. Ela tinha 29 anos e estava com o casamento previsto para o final do ano. A profissional era querida na cidade. Ao repórter da TV Gazeta Norte, Eduardo Dias, o primo da veterinária, Eduardo Faé, disse que a família quer Justiça. “Ela era muito querida na cidade e a família estava muito sentida. Não sabemos o que aconteceu. Queremos uma resposta”, disse o primo.

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