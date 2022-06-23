Vídeo: casal fica ferido após carro cair em represa em Rio Bananal

Um casal de agricultores ficou ferido após o carro em que eles estavam cair em uma represa na manhã desta quinta-feira (23), no Córrego Araujo, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança. Valentin José Rovetta, 73 anos, e Elida Maria Rovetta, 69 anos, foram socorridos e encaminhados para o Hospital Rio Doce, em Linhares.
Segundo o genro do casal, Claudinei Inocente, de 39 anos, Valentin e Elida estavam saindo da propriedade onde moram quando o homem perdeu o controle da direção do veículo. Vizinhos quebraram os vidros do carro para retirar o casal do automóvel, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou o socorro e levou as vítimas ao hospital.
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram o estado do carro após o acidente. Apesar do impacto da queda, o casal não teve ferimentos graves. Elida quebrou a mão e teve escoriações pelo corpo, e Valentin precisou passar por cirurgia devido a um ferimento na cabeça. “Foi um susto e um choque muito grande, mas graças a Deus estão bem, não correm risco nenhum”, disse o genro do casal.