Vídeo: casal fica ferido após carro cair em represa em Rio Bananal

Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram o estado do carro após o acidente. Apesar do impacto da queda, o casal não teve ferimentos graves. Elida quebrou a mão e teve escoriações pelo corpo, e Valentin precisou passar por cirurgia devido a um ferimento na cabeça. “Foi um susto e um choque muito grande, mas graças a Deus estão bem, não correm risco nenhum”, disse o genro do casal.