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Susto

Vídeo: casal fica ferido após carro cair em represa em Rio Bananal

Imagens de câmera de segurança mostram momento em que o veículo segue em direção à represa. Vítimas foram socorridas e levadas para um hospital em Linhares

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 18:44

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 jun 2022 às 18:44
Um casal de agricultores ficou ferido após o carro em que eles estavam cair em uma represa na manhã desta quinta-feira (23), no Córrego Araujo, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança. Valentin José Rovetta, 73 anos, e Elida Maria Rovetta, 69 anos, foram socorridos e encaminhados para o Hospital Rio Doce, em Linhares.
Segundo o genro do casal, Claudinei Inocente, de 39 anos, Valentin e Elida estavam saindo da propriedade onde moram quando o homem perdeu o controle da direção do veículo. Vizinhos quebraram os vidros do carro para retirar o casal do automóvel, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou o socorro e levou as vítimas ao hospital.
Casal fica ferido após carro cair em represa em Rio Bananal
Vizinhos quebraram vidro do carro para retirarem casal do automóvel Crédito: Leitor | A Gazeta
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram o estado do carro após o acidente. Apesar do impacto da queda, o casal não teve ferimentos graves. Elida quebrou a mão e teve escoriações pelo corpo, e Valentin precisou passar por cirurgia devido a um ferimento na cabeça. “Foi um susto e um choque muito grande, mas graças a Deus estão bem, não correm risco nenhum”, disse o genro do casal.
Casal fica ferido após carro cair em represa em Rio Bananal
Carro às margens de represa após o acidente em Rio Bananal Crédito: Leitor | A Gazeta

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