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Estava internado

Morre motorista que atingiu poste, reboque e muro de casa em Colatina

Vítima estava internada em um hospital particular no município desde o último domingo (19), quando ocorreu acidente, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta (22)

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 18:21

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 jun 2022 às 18:21
Morreu nesta quarta-feira (22) o motorista do carro que atingiu um poste, bateu contra um reboque e ainda acertou o muro de uma casa no bairro Vila Amélia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima estava internada em um hospital particular no bairro Santa Margarida desde o último domingo (19), quando ocorreu, mas não resistiu aos ferimentos. O homem não teve o nome divulgado e a morte dele foi confirmada pela Polícia Civil.
No dia do acidente, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital. Na ocasião, a Polícia Militar informou que não foi possível realizar o teste do bafômetro devido ao estado de saúde dele.
Carro ficou com a frente toda destruída após acidente em Colatina
Carro ficou com a frente toda destruída após acidente em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
A perícia da Polícia Civil foi acionada na tarde desta quarta-feira para o recolhimento do corpo — que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Na ocasião do acidente, com o impacto da batida, o muro da residência caiu, e o padrão de energia da casa, o telhado e um quarto foram danificados. Nas imagens enviadas por leitores de A Gazeta é possível a destruição após o acidente.
Carro atingiu poste, reboque e muro de casa em acidente em Colatina
Muro de casa caiu devido ao impacto da colisão Crédito: Leitor | A Gazeta

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