Morre motorista que atingiu poste, reboque e muro de casa em Colatina

Morreu nesta quarta-feira (22) o motorista do carro que atingiu um poste, bateu contra um reboque e ainda acertou o muro de uma casa no bairro Vila Amélia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima estava internada em um hospital particular no bairro Santa Margarida desde o último domingo (19), quando ocorreu, mas não resistiu aos ferimentos. O homem não teve o nome divulgado e a morte dele foi confirmada pela Polícia Civil.
No dia do acidente, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital. Na ocasião, a Polícia Militar informou que não foi possível realizar o teste do bafômetro devido ao estado de saúde dele.
A perícia da Polícia Civil foi acionada na tarde desta quarta-feira para o recolhimento do corpo — que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Na ocasião do acidente, com o impacto da batida, o muro da residência caiu, e o padrão de energia da casa, o telhado e um quarto foram danificados. Nas imagens enviadas por leitores de A Gazeta é possível a destruição após o acidente.