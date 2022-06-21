Vídeo: caminhão pega fogo no meio da rua e assusta moradores na Serra

Moradores de Nova Carapina I, na Serra, levaram um susto na tarde desta terça-feira (21): um caminhão pegou fogo no meio da rua es chamas, por estarem altas, chegaram a atingir o relógio de energia de uma casa.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o dono do caminhão acionou a corporação dizendo que o tanque de combustível estava cheio.
Em vídeos enviados à reportagem de A Gazeta (veja acima), é possível ver o desespero dos moradores, que tentavam jogar água para combater as chamas. Um rastro de fogo ficou pela pista.
Os Bombeiros iniciaram o combate ao incêndio e conseguiram conter o fogo. Segundo a corporação, não houve vítimas.
OUTROS CASOS
Mais casos de veículos em chamas foram registrados nesta terça-feira no Estado. Pela manhã, um carro pegou fogo na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo.
O incêndio aconteceu após uma colisão entre dois veículos. Os dois motoristas, de 54 e 84 anos, tiveram ferimentos leves e receberam atendimento médico. O fogo foi apagado pelo Corpo de Bombeiros.
Em São Mateus, também no Norte do Estado, um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira, no bairro Guriri, após colidir com uma motocicleta. O motociclista ficou ferido e foi socorrido para um hospital do município.
Caminhão pega fogo no meio da rua e assusta moradores na Serra