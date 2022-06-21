Vídeo: incêndio atinge apartamento na Curva do Saldanha, em Vitória

Um incêndio de pequenas proporções atingiu um apartamento em um prédio na Avenida Vitória, na Capital , na tarde desta terça-feira (21). Imagens enviadas para a reportagem mostram uma fumaça saindo do alto do edifício, que fica na altura da Curva do Saldanha.

Segundo apuração da repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, o fogo atingiu um cômodo do 13º andar.

Procurado, o Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado para atender uma ocorrência em uma residência no bairro Forte São João, onde era possível visualizar muita fumaça. No local, militares constataram que o fogo havia sido contido pelo síndico do prédio.