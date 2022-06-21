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Vídeo: incêndio atinge apartamento na Curva do Saldanha, em Vitória

Fogo atingiu imóvel no 13° andar de um prédio na Avenida Vitória. Bombeiros realizaram trabalho de rescaldo para evitar a reignição do fogo

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2022 às 17:08
Um incêndio de pequenas proporções atingiu um apartamento em um prédio na Avenida Vitória, na Capital, na tarde desta terça-feira (21). Imagens enviadas para a reportagem mostram uma fumaça saindo do alto do edifício, que fica na altura da Curva do Saldanha.
Segundo apuração da repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, o fogo atingiu um cômodo do 13º andar.
Procurado, o Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado para atender uma ocorrência em uma residência no bairro Forte São João, onde era possível visualizar muita fumaça. No local, militares constataram que o fogo havia sido contido pelo síndico do prédio.
Foi feito um trabalho de rescaldo para evitar a reignição do fogo. Não há registro de vítimas e não houve solicitação de perícia.

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