Casal se perde na descida do Mestre Álvaro e é resgatado de helicóptero

O dia de passeio e lazer terminou com um susto para um casal que tentou subir ao topo do Monte Mestre Álvaro, na Serra . O homem de 22 anos e a mulher, de 23, se perderam das trilhas e não conseguiram descer, chamando por socorro no final da tarde deste sábado (18).

Monte Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Fernando Madeira

O casal iniciou o passeio pela manhã com o objetivo de chegar ao topo do Monte, mas se perdeu antes disso. Eles então tentaram descer, mas sem sucesso. Segundo o Notaer, eles estavam em uma região de barranco com risco iminente de queda fatal.

Com a proximidade do anoitecer, condição que dificultaria o resgate por via terrestre, os Bombeiros pediram o apoio do Notaer, que utilizou as coordenadas passadas por telefone para localizá-los.

Por causa do relevo da região, o helicóptero do Notaer não conseguiu pousar no local onde o casal perdido estava. Com isso, os dois foram resgatados içados por um cesto.