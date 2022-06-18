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Casal se perde na descida do Mestre Álvaro e é resgatado de helicóptero

Como se aproximava o anoitecer, equipe no Notaer fez o resgate de helicóptero içando os dois por um cesto. Eles não tiveram nenhum ferimento

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 20:20

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

18 jun 2022 às 20:20
O dia de passeio e lazer terminou com um susto para um casal que tentou subir ao topo do Monte Mestre Álvaro, na Serra. O homem de 22 anos e a mulher, de 23, se perderam das trilhas e não conseguiram descer, chamando por socorro no final da tarde deste sábado (18).
Eles acionaram o Corpo de Bombeiros por volta de 16h30, mas, com a proximidade do anoitecer, precisaram ser resgatados de helicóptero. A operação foi feita pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que integra a Secretária da Casa Militar do governo do Espírito Santo.
Monte Mestre Ávaro
Monte Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Fernando Madeira
O casal iniciou o passeio pela manhã com o objetivo de chegar ao topo do Monte, mas se perdeu antes disso. Eles então tentaram descer, mas sem sucesso. Segundo o Notaer, eles estavam em uma região de barranco com risco iminente de queda fatal.
Com a proximidade do anoitecer, condição que dificultaria o resgate por via terrestre, os Bombeiros pediram o apoio do Notaer, que utilizou as coordenadas passadas por telefone para localizá-los.

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Por causa do relevo da região, o helicóptero do Notaer não conseguiu pousar no local onde o casal perdido estava. Com isso, os dois foram resgatados içados por um cesto.
Ainda no Mestre Álvaro, em um ponto plano, os dois foram retirados do cesto e embarcados na aeronave. Eles foram avaliados por uma equipe do Samu à bordo, mas o casal não apresentava ferimentos.

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